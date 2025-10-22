قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
ريال مدريد يستضيف يوفنتوس في قمة أوروبية نارية

إسراء أشرف

يشهد ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد قمة أوروبية مثيرة مساء اليوم الأربعاء، حين يستضيف ريال مدريد نظيره يوفنتوس في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، في أمسية ينتظرها عشاق الكرة العالمية بشغف كبير.

ويخوض ريال مدريد اللقاء بصفته حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (15 لقبًا)، فيما يسعى يوفنتوس إلى كسر عقدة المواجهات الأخيرة أمام “الملكي” واستعادة بريقه القاري.

وتحمل مواجهة اليوم نكهة خاصة، إذ تعيد إلى الأذهان سلسلة من اللقاءات الكلاسيكية بين الفريقين، أبرزها نهائي 1998 الذي فاز فيه ريال مدريد بهدف بريدراج مياتوفيتش ليظفر بلقبه الأوروبي الأول منذ 1966، ونهائي 2017 الذي حسمه الفريق الإسباني بنتيجة 4-1 بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو، ليحقق لقبه الثاني عشر في المسابقة.

أما آخر زيارة للفريق الإيطالي إلى “البرنابيو” فكانت عام 2018، حين خرج من البطولة بطريقة مثيرة للجدل بعد احتساب ركلة جزاء لريال في الوقت بدل الضائع، سجلها رونالدو ليقود فريقه إلى نصف النهائي رغم خسارة المباراة 1-3.

عودة المواجهة بعد مونديال الأندية

تتجدد المواجهة بين الفريقين بعد آخر لقاء جمعهما في مونديال الأندية بنظامه الجديد في يوليو الماضي، والذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدف دون رد سجله جونزالو جارسيا.

ويدخل الفريق الإسباني المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصارين متتاليين في البطولة على مرسيليا (2-1) وكايرات الكازاخستاني (5-0)، بالإضافة إلى تصدره الدوري المحلي بـ8 انتصارات من أصل 9 مباريات.

يوفنتوس في أزمة وتودور تحت الضغط

على الجانب الآخر، يعيش يوفنتوس فترة حرجة بقيادة مدربه الكرواتي إيجور تودور، إذ لم يحقق أي فوز في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات، واكتفى بتعادلين في دوري الأبطال أمام بوروسيا دورتموند (4-4) وفياريال (2-2).

وتفاقمت معاناة الفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام كومو في الدوري الإيطالي (0-2)، ما زاد الضغوط على تودور الذي قال عقب اللقاء:  "أشعر بالقلق دائمًا، فهذه طبيعة عمل المدرب. علينا أن نراجع أنفسنا ونبحث عن حلول لتحسين الأداء".

ريال مدريد يواصل حصد الانتصارات

رغم الصعوبات التي واجهها ريال في مباراته الأخيرة أمام خيتافي، والتي حسمها كيليان مبابي بهدف متأخر، فإن المدرب تشابي ألونسو أبدى رضاه عن أداء لاعبيه قائلاً: "الفريق أظهر شجاعة كبيرة وتعامل بذكاء مع مجريات اللقاء. نحن نواصل العمل بنفس الحماس والطاقة الإيجابية".

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الجديري المائي

زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول

قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

وزير الخارجية الأسبق: قمة بروكسل محطة محورية في مسار العلاقات المصرية الأوروبية

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بمدينة حدائق العاصمة

بالصور

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

