قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن مبادرة "جايين لأهالينا"..قافلة طبية مجانية بقرية حراء بمركز بدر

القافلة الطبية بالبحيرة
القافلة الطبية بالبحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حرص المحافظة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بتنظيم ، قافلة طبية مجانية بقرية حراء بمركز بدر، يومي الجمعة والسبت 24 و25 اكتوبر الجارى، لتخدم أهالى القرية والعزب والقرى المجاورة ومنها الايمان ط و الايمان ح و عثمان بن عفان و بغداد و عبد السلام عارف، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "جايين لأهالينا".

وتضم القافلة 6 عيادات طبية متنوعة لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني في تخصصات العظام و الجراحة والأسنان و الباطنة و الأطفال والنساء .

كما تتوفر عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وأجهزة سونار بعيادتي النساء والباطنة، بالإضافة إلى معملى دم وطفيليات وجهاز أشعة لتقديم تشخيص دقيق وسريع للحالات.

وتتضمن القافلة أيضًا لجنة طبية متخصصة لعمل التقارير الطبية وتقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين، بالإضافة إلى صرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة بعد توقيع الكشف الطبي.

وتدعو محافظة البحيرة جميع أهالي القرية والقرى المجاورة إلى التوجه لمقر القافلة للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية، مع إحضار بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال.

البحيرة محافظة البحيرة قوافل طبية قوافل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

ترشيحاتنا

أرشيفية

مناورة إسرائيلية قرب حدود سوريا ولبنان

الدكتورة رانيا المشاط

مصر والاتحاد الأوروبي يرسخان شراكتهما الاقتصادية نحو مزيد من الاستثمارات والتكامل الإقليمي

سرايا القدس

غزة.. سرايا القدس تعلن استشهاد حنجرة المقاومة

بالصور

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد