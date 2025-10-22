ضمن مبادرة "جايين لأهالينا"..قافلة طبية مجانية بقرية حراء بمركز بدر

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حرص المحافظة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بتنظيم ، قافلة طبية مجانية بقرية حراء بمركز بدر، يومي الجمعة والسبت 24 و25 اكتوبر الجارى، لتخدم أهالى القرية والعزب والقرى المجاورة ومنها الايمان ط و الايمان ح و عثمان بن عفان و بغداد و عبد السلام عارف، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "جايين لأهالينا".

وتضم القافلة 6 عيادات طبية متنوعة لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني في تخصصات العظام و الجراحة والأسنان و الباطنة و الأطفال والنساء .

كما تتوفر عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وأجهزة سونار بعيادتي النساء والباطنة، بالإضافة إلى معملى دم وطفيليات وجهاز أشعة لتقديم تشخيص دقيق وسريع للحالات.

وتتضمن القافلة أيضًا لجنة طبية متخصصة لعمل التقارير الطبية وتقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين، بالإضافة إلى صرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة بعد توقيع الكشف الطبي.

وتدعو محافظة البحيرة جميع أهالي القرية والقرى المجاورة إلى التوجه لمقر القافلة للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية، مع إحضار بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال.