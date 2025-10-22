وزير الخارجية: الاتحاد الأوروبي طلب المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن سيكون هناك حضور متميز من القيادات البلجيكية في افتتاح المتحف المصري الكبير، متابعا: العالم أجمع سيكون على موعد مع احتفاليه المتحف المصري الكبير، والذي ستكون أهم احتفالية ثقافية تشهدها مصر والعالم.



وأضاف بدر عبد العاطي خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك رشادة وحكمة من القيادة السياسية المصرية في القضايا الإقليمية.

ولفت إلى أن مصر رحبت بخطة الرئيس الأمريكي الخاصة بقطاع غزة ونشر قوة استقرار دولية داخل القطاع، ويجب أن يتم الإسراع بتدريب اعداد من الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن لتحقيق الاستقرار داخل القطاع.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي طلب أن يكون شريكا في مؤتمر إعادة أعمار غزة التي يعقد داخل مصر خلال نوفمبر القادم.



