قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
ترامب: حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا وآمل ألا تستمر طويلاً
ننشر نص بيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي
بعد تصريحات أرض أكتوبر.. الزمالك يشكو أسامة حسني للمجلس الأعلى للإعلام
عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا
مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة بانفجار أنبوب غاز غربي بغداد
وسط تصاعد الحرب الأوكرانية.. ترامب يعلن إلغاء اجتماعه مع بوتين في بودابست
أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 23 أكتوبر أمام الجنيه
4 عبادات تعادل أجر قيام الليل.. لا تفوتها بعد الآن
بالأسلحة البيضاء.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير العربي للدراسات: مصر مارست دورًا كبيرًا في منع الهجرة غير الشرعية

القمة المصرية الأوروبية
القمة المصرية الأوروبية
محمود محسن

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسيل تمثل مرحلة هامة في تعزيز العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح، في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية تناولت العديد من القضايا المركزية، منها التعاون الاقتصادي والأمني بين الجانبين، فضلاً عن جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع دول أوروبا وشمال إفريقيا لتحقيق نتائج ملموسة.

وتابع، أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا بوصفها القاطرة التي تربط القارة الإفريقية بالقارة الأوروبية، مؤكدًا أن هذا الموقع الجغرافي الفريد يتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وتوسيع معدلات التبادل التجاري، كما يتيح فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين الدولتين.

وذكر، أن المشاركة الأوروبية في القمة تعكس حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع مصر، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات العالمية في السنوات الأخيرة، ومنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة قطاع غزة.

وواصل، أن العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى الفردي بين مصر وكل دولة أوروبية، أو على المستوى المؤسسي من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي ككل.

وأوضح أن هذا التعاون يتضمن مشاريع متعددة في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار، كما أسهم في تعزيز الدور المصري في حل الأزمات الإقليمية مثل الوضع في قطاع غزة والأزمة الليبية، فضلاً عن التعاون في مجال ترسيم حقول الغاز في البحر المتوسط.
 

الدكتور محمد صادق إسماعيل القمة المصرية الأوروبية مصر الاتحاد الأوروبي التعاون الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

اجتماع محافظ قنا

أخبار قنا.. بحث حلول جذرية لأزمة المواصلات..إنشاء مجمع متكامل لصناعة الفخار بقرية حاجر طوخ

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| استقبال 20 ألف متردد بمستشفيات الجامعة.. وعزل أستاذ جامعي من وظيفته

راس البر

حملة مكبرة برأس البر لرفع الإشغالات وغلق الجراجات المخالفة

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد