الصحة توقّع بروتوكول تعاون لدعم حملة “طفولتها حقها” لمواجهة زواج الأطفال

وقّعت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان بروتوكول تعاون مع شركة DKT LLC، لدعم حملة “طفولتها حقها”، التي تهدف إلى الحد من ظاهرة زواج الأطفال، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية لتحسين الخصائص السكانية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ مشروعات التنمية السكانية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم جهود الدولة في تحسين الخصائص السكانية ورفع الوعي المجتمعي، من خلال تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بقضايا الأسرة والطفل.

المحافظات الأكثر انتشارًا لظاهرة زواج الاطفال

وأوضحت أن البروتوكول يستهدف المحافظات الأكثر انتشارًا لظاهرة زواج الأطفال، ومنها بني سويف، المنيا، البحيرة، أسيوط، سوهاج، قنا، دمياط، والفيوم، مشيرةً إلى أن المجلس القومي للسكان يتبنى نهجًا جديدًا لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي عبر تمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرارات مستنيرة، والمباعدة بين الولادات لضمان حقوق الطفل والأم في الرعاية المثلى.

وأضافت نائب الوزير أن زواج الأطفال يُعد من أخطر الممارسات المجتمعية، لما يسببه من حرمان الفتيات من التعليم، وإعاقة النمو النفسي السليم، وتحميلهن مسؤوليات تفوق أعمارهن، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية ونفسية خطيرة، وارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري.

من جانبها، أكدت الدكتورة صوفيا حنا، مدير الشركة ، أن الشركة تدعم سياسات الدولة وجهود وزارة الصحة والسكان في تعزيز التوعية السكانية وتمكين المرأة، مشيرةً إلى أن حملة “طفولتها حقها” تهدف إلى مواجهة التحديات المجتمعية مثل زواج الأطفال، الأمية، والبطالة، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمرأة المصرية.