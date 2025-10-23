قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ندوة لمجمع إعلام قنا والسكة الحديد حول السلوكيات الخاطئة مع القطارات

مجمع إعلام قنا
مجمع إعلام قنا
يوسف رجب



نظم مجمع اعلام قنا، بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ندوة تحت عنوان"الوعى أساس السلامة.. السكة الحديد مسئوليتنا جميعاً"، في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى التي تستهدف دعم السلوكيات الإيجابية تجاه مرفق السكة الحديد، بتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات. 



أقيمت فعاليات الندوة بمجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير المجمع، وحاضر فيها محمد صلاح إبراهيم، مدير إدارة الاتصال بشئون رئاسة هيئة السكة الحديد، والمهندس حماده أحمد حسانين، مدير إدارة تشغيل المنطقة الجنوبية بأسوان، والمهندس مصطفى السيد، رئيس قسم الهندسة بسكة حديد قنا، والمهندس إسلام السعيد، مهندس تشغيل سكة حديد قنا والأقصر. 



تضمنت فعاليات الندوة، عرض فيديوهات للسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض المواطنين تجاه مرفق السكة الحديد، فضلاً عن الإجابة على تساؤلات المشاركين حول مواعيد القطارات وخطة التطوير التي يشهدها المرفق.وقال محمد صلاح إبراهيم، مدير إدارة الاتصال بشئون رئاسة هيئة السكة الحديد، إن السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض المواطنين تجاه مرفق السكة الحديد، تسبب أزمات كبيرة للمرفق وتكبدها خسائر مادية جسيمة تعطل مسيرة التطوير التي تشهدها قطارات الهيئة خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن حالة الضرر التي يشعر بها الركاب نتيجة التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن إرادة مرفق السكة الحديد.وأضاف مدير إدارة الاتصال بشئون رئاسة هيئة السكة الحديد، يأتي على رأس السلوكيات السلبية التي يتم رصدها من قبل الهيئة، رشق القطارات بالأحجار من قبل الأطفال، في الكثير من المناطق التي يمر بها شريط السكة الحديد، ما تسبب في أضرار تحطيم زجاج الكثير من القطارات، فضلاً عن الإصابات التي لحقت بالركاب أو سائقى القطارات، وعرضتهم لأضرار صحية جسيمة. 

وتابع مدير إدارة الاتصال بشئون رئاسة هيئة السكة الحديد، ومن ضمن السلوكيات السلبية، عدم الحفاظ على نظافة العربات بإلقاء المخلفات، وتعمد تقطيع فرش كراسى القطارات وإتلاف بعض الأدوات مثل الفرامل،إضافة للمعابر غير القانونية والتي تعرض العابرين من خلالها لفقدان حياتهم في الكثير من الأحيان وإتلاف مركباتهم وتكبيد الهيئة خسائر إصلاح للقطارات وشريط السكة الحديد.وأشار مدير إدارة الاتصال بشئون رئاسة هيئة السكة الحديد، إلى أن الهيئة تُسير 800 رحلة يومياً على خطوط السكة الحديد ولديها القدرة على تسيير ضعف هذا العدد، لكن منظومة التطوير التي تشهدها الهيئة حالياً تحتاج لتعاون وتكاتف الجميع، للحفاظ على المكتسبات التي جرى تحقيقها، بما يحقق رفاهية وراحة أكبر للركاب، لافتاً إلى أن الهيئة رصدت 300 حالة رشق للقطارات بنطاق محافظة قنا خلال الشهور الأخيرة، من ضمنها 53 حالة تعدى وعبور أسفل بوابات المزلقانات أثناء قدوم القطارات.وأضاف المهندس حماده أحمد حسانين، مدير إدارة تشغيل المنطقة الجنوبية بأسوان، نحاول الحد من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض الركاب أو المحيطين بشريط السكة الحديد، لكى تسير الأمور بشكل طبيعى ولا تتأثر حركة القطارات وتتسبب في تأخر المواطنين عن أعمالهم ومشاغلهم، لأن القطارات التي تتعرض للتعديات تحتاج لدخول الصيانة. 

و أشار المهندس مصطفى السيد، رئيس قسم الهندسة بسكة حديد قنا، إلى الأعمال المخالفة التي يرتكبها بعض المواطنين المجاورين لشريط السكة الحديد، تسبب خسائر جسيمة في الممتلكات والأرواح، مثل وضع رمال أو زلط على شريط السكة الحديد لتسهيل العبور بشكل غير شرعى، والذى ينتج عنه انحراف عجلات القطارات ما يتسبب في الكوارث والحوادث التي نشاهدها والناتجة عن أخطاء الغير. 

وأوضح المهندس إسلام السعيد، مهندس تشغيل سكة حديد قنا والأقصر، بأن الإلتزام بالتعليمات والحفاظ على مرفق السكة الحديد يساهم في تحسين مستوى الخدمة، وزيادة عدد القطارات والرحلات اليومية، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى الأداء والوصول في المواعيد المقررة، بما يحقق الرضا لدى مستخدمى القطارات.فيما قال الشيخ محمد همام، إمام بالأوقاف، إن التعدى على المال من المحرمات التي تستوجب العقاب، وما يحدث من سلوكيات خاطئة تجاه القطارات أو المرافق العامة يحذر منها ديننا الحنيف، فليس من الإيمان ترويع الآخرين أو إيذائهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لذلك يجب على الجميع أن يحرص على عدم إيذاء الآخرين والحفاظ على التعليمات التي تهدف لتحقيق الأمان للفرد والمجتمع. 

قنا مجمع اعلام قنا الهيئة القومية لسكك حديد مصر السكة الحديد الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى السلوكيات السلبية رشق القطارات بالأحجار

