اليوم.. انطلاق مهرجان أعياد أكتوبر للقوس والسهم بمشاركة لاعبي المنتخب
إنجاز جديد.. حفر بئرين جوفيين في الفرافرة
70 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٢٣ أكتوبر لبضائع وسيارات جمارك السويس والسخنة
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
أحمد مالك يرد على شائعة ارتباطه بإحدى الفنانات
مواعيد مباريات الجولة الـ12 فى الدوري المصري
رجال سلة الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري المرتبط
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا
تشديد لبناني غير مسبوق لمنع الصيد البري وحماية الطيور المهاجرة
التضامن تنظم المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ضمن برنامج "مودة"
سنن صلاة الجمعة.. احرص على فعلها
كوريا الجنوبية: فرصة كبيرة لعقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مضاد حيوي شهير مقلد بالصيدليات.. كيف تصدى القانون لـ غش الدواء؟

أميرة خلف

في خطوة من الدولة لـ حماية صحة المواطنين, واجه قانون الغش والتدليس جرائم غش الأدوية وبيعها منتهية الصلاحية ، باعتبارها أحد  الجرائم التي تمس الأمن الصحي مباشرة.

في سياق متصل ، أصدرت هيئة الدواء منشورًا رسميًا جديدًا يحمل رقم (74 لسنة 2025)، حذرت فيه من تداول عبوات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية الشهيرة المنتشرة بالأسواق ، مؤكدة أن هذه العبوات غير صالحة للاستخدام وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وذكرت الهيئة في بيانها أن التشغيلة رقم "2410102" من دواء "Clavimox 642.9mg/5ml powder for Oral Suspension" تبين أنها مقلدة وليست من إنتاج الشركة الأصلية، وذلك بعد ورود إفادة رسمية من الشركة المنتجة تؤكد اكتشاف عبوات مزيفة من نفس الصنف يتم تداولها حاليًا في بعض الأسواق.

 

عقوبة غش الأدوية 

ووفقًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، تصل العقوبات على بيع أو تداول أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، وذلك في حالة عدم وجود ضرر مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان.

لكن تتصاعد العقوبة في حال تسبب الغش في ضرر صحي فعلي أو استخدام مواد خطرة، حيث تنص المادة ذاتها على الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، مع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

ويعد بيع هذه الأدوية جريمة مكتملة الأركان، لا تقل خطورة عن أي جريمة جنائية كبرى، إذ أنها قد تؤدي إلى تفاقم حالة المريض أو التسبب في وفاته، في ظل فقدان الفاعلية العلاجية أو وجود مركبات سامة في المواد المغشوشة.

