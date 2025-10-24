اللي حصل مايتحكيش | مايان السيد تكشف موعد طرح قصر الباشا

روجت الفنانة مايان السيد لـ أحدث أعمالها السينمائية فيلم قصر الباشا، والذي تتعاون في بطولته بجانب الفنان أحمد حاتم، كاشفة عن موعد طرحه في دور العرض السينمائي.

وشاركت مايان السيد جمهورها البوستر الفردي لها في فيلم قصر الباشا، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «فيلم قصر الباشا يوم 5 نوفمبر في جميع دور العرض المصرية.. اللي حصل يتشاف مايتحكيش⁩».

القائمة الكاملة لـ أبطال فيلم قصر الباشا

يشارك في بطولة فيلم قصر الباشا نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا، والفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وإنتاج آلاء لاشين.

قصة فيلم قصر الباشا

تدور أحداث فيلم قصر الباشا في إطار من التشويق والإثارة، حول جريمة قتل غامصة تقع داخل أحد الفنادق، في حالة من الإثارة للبحث عن الجاني، ويعتبر ذلك هو التعاون الأول الذي يجمع بين الفنان أحمد حاتم والفنانة مايان السيد في السينما.