هاتف nubia Z80 Ultra الجديد ينطلق رسمياً بمواصفات شاشة وعتاد مذهل

كشفت شركة nubia عن هاتفها الأحدث Z80 Ultra الذي يضم مجموعة مواصفات تقنية تجعله من أبرز أجهزة الفئة الرائدة لهذا العام.

وجذب الهاتف اهتمام خبراء التقنية ومحبي الهواتف الذكية بسبب الابتكارات الجديدة في الشاشة والمعالج ونظام الكاميرا متعدد الاستخدامات.

شاشة AMOLED متطورة وتجربة رؤية مثالية

يتميز Z80 Ultra بشاشة AMOLED كبيرة ذات دقة عالية تدعم معدل تحديث يصل حتى 144 هرتز، ما يتيح تجربة تصفح وألعاب فائقة السلاسة مع ألوان واقعية وتباين قوي ينافس أكبر العلامات التجارية في السوق.

تدعم الشاشة تقنيات HDR10+ للحفاظ على روعة المشاهدة في بث الفيديو والمحتوى متعدد الوسائط.

عتاد قوي ومعالج رائد لأداء فائق

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، أحد أقوى المعالجات المتاحة حاليًا، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، ما يجعل Z80 Ultra منصة مثالية للألعاب ومحترفي التصوير ومستخدمي التطبيقات الثقيلة.

يدعم الهاتف أيضاً تقنيات التبريد النشط للحفاظ على الأداء العالي لفترات طويلة.

نظام كاميرات احترافي لمختلف السيناريوهات

يأتي Z80 Ultra بمنظومة كاميرات خلفية متعددة العدسات تشتمل على مستشعر كبير بدقة 200 ميجابكسل، عدسة فائقة الزاوية وعدسة تقريب بصري، إلى جانب إمكانيات تصوير الفيديو بدقة 8K ودعم الذكاء الاصطناعي لتحسين المشاهد تلقائيًا.

الكاميرا الأمامية مخفية ومثالية لعشاق الصور الذاتية والمكالمات المرئية بجودة متميزة.

ابتكارات أخرى في التصميم والبطارية

الهاتف مصنوع من خامات فاخرة تجمع بين الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات، مع سماكة رشيقة وتصميم مستقبلي وجذاب.

كما يأتي ببطارية قوية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط، ما يمكِّن المستخدمين من شحن الجهاز بالكامل خلال دقائق.