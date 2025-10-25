قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة
إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 25-10-2025
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب
الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم
مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات
الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا
بعد فشل الانقلاب على رئيس نيجيريا .. إقالة كبار قادة الجيش
مهاجم كبير يلعب في الدنمارك.. صفقة نارية على ردار الأهلي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
دعاء الحمل عند الأذان.. بـ10 أدعية تتحقق فرحتك بين يديك قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف nubia Z80 Ultra الجديد ينطلق رسمياً بمواصفات شاشة وعتاد مذهل

nubia Z80 Ultra
nubia Z80 Ultra
احمد الشريف

كشفت شركة nubia عن هاتفها الأحدث Z80 Ultra الذي يضم مجموعة مواصفات تقنية تجعله من أبرز أجهزة الفئة الرائدة لهذا العام. 

وجذب الهاتف اهتمام خبراء التقنية ومحبي الهواتف الذكية بسبب الابتكارات الجديدة في الشاشة والمعالج ونظام الكاميرا متعدد الاستخدامات.

شاشة AMOLED متطورة وتجربة رؤية مثالية

يتميز Z80 Ultra بشاشة AMOLED كبيرة ذات دقة عالية تدعم معدل تحديث يصل حتى 144 هرتز، ما يتيح تجربة تصفح وألعاب فائقة السلاسة مع ألوان واقعية وتباين قوي ينافس أكبر العلامات التجارية في السوق. 

تدعم الشاشة تقنيات HDR10+ للحفاظ على روعة المشاهدة في بث الفيديو والمحتوى متعدد الوسائط.

عتاد قوي ومعالج رائد لأداء فائق

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، أحد أقوى المعالجات المتاحة حاليًا، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، ما يجعل Z80 Ultra منصة مثالية للألعاب ومحترفي التصوير ومستخدمي التطبيقات الثقيلة. 

يدعم الهاتف أيضاً تقنيات التبريد النشط للحفاظ على الأداء العالي لفترات طويلة.

نظام كاميرات احترافي لمختلف السيناريوهات

يأتي Z80 Ultra بمنظومة كاميرات خلفية متعددة العدسات تشتمل على مستشعر كبير بدقة 200 ميجابكسل، عدسة فائقة الزاوية وعدسة تقريب بصري، إلى جانب إمكانيات تصوير الفيديو بدقة 8K ودعم الذكاء الاصطناعي لتحسين المشاهد تلقائيًا. 

الكاميرا الأمامية مخفية ومثالية لعشاق الصور الذاتية والمكالمات المرئية بجودة متميزة.

ابتكارات أخرى في التصميم والبطارية

الهاتف مصنوع من خامات فاخرة تجمع بين الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات، مع سماكة رشيقة وتصميم مستقبلي وجذاب. 

كما يأتي ببطارية قوية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط، ما يمكِّن المستخدمين من شحن الجهاز بالكامل خلال دقائق.

nubia Z80 Ultra AMOLED Z80 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

ترشيحاتنا

محكمة

قرار بشأن القبض على متهمين بتعاطى المخدرات بالشارع فى القاهرة

حبس

قرار بشأن المتهمين بالتعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بكلب

محكمة

عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار عاجل بشأن سائق سيارة أجرة في سوهاج

بالصور

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد