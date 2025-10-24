قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن اركع أبدا ..أول رد من الرئيس الكولومبي على عقوبات ترامب ضده
عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي
بعد واقعة منبر المسجد بسوهاج.. القانون يحظر استغلال دور العبادة في الانتخابات
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي.. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انتشال التميمي: الجونة يتميز عن مهرجات المنطقة الدولية في تركيبته

إنتشال التميمي
إنتشال التميمي
عبد الخالق صلاح

قال إنتشال التميمي، المدير  السابق لمهرجان الجونة لمدة ست سنوات، إن مهرجان الجونة يتميز عن بقية المهرجانات الدولية في منطقة الشرق الأوسط بتركيبته الخاصة، مشيرًا إلى وجود مجموعة من المهرجانات العربية مثل البحر الأحمر والقاهرة ومراكش وقرطاج.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة قائلًا: "هو المهرجان الوحيد الذي يضم مسابقة للأفلام الوثائقية، وهو أيضًا المهرجان الوحيد الذي يقدم جائزة أفضل فيلم عربي، ومن خلال هذا المبدأ استطعنا خلال ثماني سنوات استقطاب مجموعة من أهم الأفلام الدولية".


وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "مهرجان الجونة هو طفلك وأنت مؤسسه، كيف شعرت في الدورة الحالية؟ هل أصبح أكثر نضجًا؟" علّق قائلًا: "أهم ما يميزه الآن، وأبرز مظاهر النضج في الدورة الثامنة، هو الجمهور، لأن هذه أول مرة أرى الكمّ الهائل من الجمهور، ليس فقط على مستوى الأفلام، ولكن أيضًا على مستوى منصة الجونة السينمائية. وأي مهرجان في الحقيقة يتطور مع الوقت وفقًا للإدارة الكفؤة، فهو مرهون بذلك، والعنصر الثاني المهم هو التسويق".

وأضاف: "أصبح مهرجان الجونة واحدًا من أهم المهرجانات الدولية في المنطقة العربية".

إنتشال التميمي مهرجان الجونة منطقة الشرق الأوسط المهرجانات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ترشيحاتنا

مادورو

مسئولون أمريكيون: الحملة ضد فنزويلا تؤدي لسقوط نظام مادورو

صورة أرشيفية

إغلاق مطارين بـ ليتوانيا بعد دخول بالونات من بيلاروسيا إلى مجالهما الجوي

السفارة الإسرائيلية في روما

مؤيدون للفلسطينيين يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في روما

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد