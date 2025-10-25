سائحة بريطانية تشيد بالخدمة الطبية فى مستشفى الخارجة التخصصي بعد إسعافها

أعربت سائحة بريطانية، عن شكرها وامتنانها للفريق الطبي بمستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، لسرعة الاستجابة وحسن الرعاية التي تلقتها داخل المستشفى بعد أن استقبلها قسم الحوادث، حيث جرى توقيع الكشف الطبي المبدئي عليها وإجراء الفحوصات الإشعاعية والتحاليل اللازمة، مع عرضها على أطباء العظام والأنف والأذن للاطمئنان على حالتها العامة.

كان قسم الحوادث بالمستشفى، استقبل سائحة من بريطانيا تبلغ من العمر 60 عامًا، تعرضت لإصابة في الجبهة والأنف نتيجة حادث بسيط وتم نقلها إلى غرفة العمليات الصغرى، حيث أُجريت لها بعض الغرز الجراحية اللازمة بالجبهة، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة حتى استقرار حالتها، وهي الآن بحالة جيدة.

من جانبه أكد الدكتور أسامة عاشور مدير مستشفى الخارجة التخصصي، استمرار جاهزية قسم الحوادث والطوارئ لاستقبال جميع الحالات على مدار الساعة، وتقديم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة.