قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025
عصمت: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توفيق محمد: أتمنى تتويج بطل جديد بالدوري.. والثلاثي الكبار هم الأقرب للقب

بتروجيت
بتروجيت
ياسمين تيسير

قال توفيق محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بناد بتروجيت الحالي وإنبي السابق، إن فريقه يطمح في تكرار إنجاز الموسم الماضي بالتواجد ضمن الكبار، ونحاول ونجتهد مثلنا مثل كل الفرق وفي النهاية النتيجة من عند الله.

وأضاف "توفيق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المنافسة في بطولة الدوري قوية وشريفة، نحاول تأدية المباريات على أكمل وجه لتحقيق الهدف المطلوب، وهو التواجد ضمن الكبار لأنه حدث مهم يريح الفريق ويمنحه دوافع المنافسة وجمع النقاط وتأمين التواجد مع السبعة الكبار.

وأشار لاعب بتروجيت الحالي، إلى أن المنافسة على اللقب قوية، ولا يمكن تحديد من سيتواجد ضمن السبعة الكبار ومن سيهبط للتواجد ضمن مجموعة الهبوط، الجميع دعم صفوفه وصرف أموالًا كثيرة من أجل تحقيق الهدف الذي تسعى له كل الفرق، الجميع أقوياء وكبار وعلى أعلى مستوى ويؤدون مبارياتهم على أكمل وجه، ويستطيعون تحقيق هدف التواجد ضمن السبعة الكبار.

وواصل لاعب إنبي السابق: أتمنى تتويج بطل جديد بلقب الدوري هذا الموسم، لأن ذلك سيمنح المنافسة شكل وطعم جديدين ومختلفين، لكن يبقى الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز هم الأقرب لحصد الدرع.

واختتم توفيق محمد حديثه: كل الفرق تستطيع المنافسة على لقب بطولة الدوري والتواجد ضمن فرق المربع الذهبي، الفوارق كما قلت لك أصبحت قليلة، لذلك كل شيء وارد في مسألة تتويج بطل جديد للدوري.

بتروجيت انبي الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل تختبر ميزة جديدة لحفظ طاقة البطارية في شاشة Always-on لهواتف بيكسل

تويوتا ناسو

للطرق الوعرة.. تويوتا تكشف عن كورولا ناسو 2026 | صور

Redmi K90

كابوس الهواتف الرائدة.. شاومي تطلق Redmi K90 بإمكانات جبارة وسعر لا يصدق

بالصور

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد