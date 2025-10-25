توفيق محمد: أتمنى تتويج بطل جديد بالدوري.. والثلاثي الكبار هم الأقرب للقب

قال توفيق محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بناد بتروجيت الحالي وإنبي السابق، إن فريقه يطمح في تكرار إنجاز الموسم الماضي بالتواجد ضمن الكبار، ونحاول ونجتهد مثلنا مثل كل الفرق وفي النهاية النتيجة من عند الله.

وأضاف "توفيق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المنافسة في بطولة الدوري قوية وشريفة، نحاول تأدية المباريات على أكمل وجه لتحقيق الهدف المطلوب، وهو التواجد ضمن الكبار لأنه حدث مهم يريح الفريق ويمنحه دوافع المنافسة وجمع النقاط وتأمين التواجد مع السبعة الكبار.

وأشار لاعب بتروجيت الحالي، إلى أن المنافسة على اللقب قوية، ولا يمكن تحديد من سيتواجد ضمن السبعة الكبار ومن سيهبط للتواجد ضمن مجموعة الهبوط، الجميع دعم صفوفه وصرف أموالًا كثيرة من أجل تحقيق الهدف الذي تسعى له كل الفرق، الجميع أقوياء وكبار وعلى أعلى مستوى ويؤدون مبارياتهم على أكمل وجه، ويستطيعون تحقيق هدف التواجد ضمن السبعة الكبار.

وواصل لاعب إنبي السابق: أتمنى تتويج بطل جديد بلقب الدوري هذا الموسم، لأن ذلك سيمنح المنافسة شكل وطعم جديدين ومختلفين، لكن يبقى الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز هم الأقرب لحصد الدرع.

واختتم توفيق محمد حديثه: كل الفرق تستطيع المنافسة على لقب بطولة الدوري والتواجد ضمن فرق المربع الذهبي، الفوارق كما قلت لك أصبحت قليلة، لذلك كل شيء وارد في مسألة تتويج بطل جديد للدوري.