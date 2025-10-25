قيادي بحماة الوطن: احتفالية "وطن السلام" رسالة بقوة الدولة المصرية

قال علاء سليمان الحديوي، القيادي بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وطن السلام بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، جاءت معبرة عن صوت الشعب المصري وإرادته الثابتة التي ترفض الهزيمة وتؤمن بأن النصر يصنعه الشعب أولًا قبل أي شيء.

وأضاف الحديوي ، في بيان له اليوم ، أن الرئيس أكد مجددًا أن مصر كانت وستظل دولة سلام، لم تظلم أحدًا ولم تتعدَّ على حقوق الآخرين، بل ظلت دائمًا تسعى لإرساء مبادئ العدل والإنسانية في المنطقة.

وأشار الحديوي إلى أن احتفالية "وطن السلام" تمثل واحدة من أهم الفعاليات الوطنية التي تجسد معنى الاستقرار الذي تنعم به الدولة المصرية بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تعكس حرص الدولة على نشر قيم التسامح والسلام الداخلي والخارجي، ورسالة تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على البناء والتنمية وصون الاستقرار .

وأكد الحديوي، أن حديث الرئيس عن القضية الفلسطينية جاء امتدادًا للموقف المصري الثابت تاريخيًا، حيث شدد الرئيس على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وسعي مصر الدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، في وقت كانت فيه مصر تتحرك بثقة وحكمة لإنهاء الأزمة، موضحا أن هذه الرسائل تعكس قيادة واعية تدرك أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بعدالة المواقف وصمود الشعوب، وأن مصر ستبقى دائمًا داعمة للحق ومساندة للقضية الفلسطينية حتى يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس السيسي، جاءت معبرة عن وجدان الشعب المصري، ومجسدة لمعاني الولاء والانتماء لوطن عظيم لا يعرف الاستسلام للتحديات، موضحا أن الرئيس تحدث بروح القائد الذي يؤمن بقدرات المصريين، ويعمل من أجل حاضر أفضل ومستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا لمصر وأبنائها.

وأضاف الحديوي، أن الرئيس وجه رسائل عميقة للعالم بأن مصر ستظل قلعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها ماضية في طريق التنمية والبناء مهما كانت التحديات.