محمد عبد اللاه رئيسا لدفاع الشيوخ وزغلول وعبد الرؤوف وكيلان

أسفرت انتخابات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لدور الأنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز محمد عبد اللاه بمقعد رئيس اللجنة.

وفاز كل من بهي الدين زغلول وفهمي عبدالرؤوف بمقعدي الوكالة، و عصام العزب بمقعد أمين السر.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية، بعد إعلان تلقي الاعتراضات والاقتراحات.

و أكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه تم رفض كافة الاعتراضات المقدمة من أعضاء المجلس.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه سيتم تلقي طلبات إعادة التوزيع على اللجان بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هئات مكاتب كل لجنة نوعية باختيار "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".

