بعد اختياره وكيلاً لخارجية الشيوخ.. عفت السادات: سنواصل دعم الدبلوماسية المصرية

فاز النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ المعين بقرار من رئيس الجمهورية، بمنصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ ، وذلك خلال انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى لمجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور عفت السادات في تصريحات صحفية عقب فوزه، أن لجنة العلاقات الخارجية ستواصل دعم ومساندة السياسات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة ملفات السياسة الخارجية المصرية، التي تستند إلى الثوابت الوطنية القائمة على احترام السيادة، وعدم التدخل في شؤون الدول، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي بما يخدم مصالح الدولة المصرية وشعبها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً برلمانياً نشطاً من لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ لدعم الدبلوماسية المصرية، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لتعزيز دور مصر الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن السياسة الخارجية المصرية أصبحت نموذجاً يحتذى به في الحكمة والاتزان، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وشدد على أن مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية على وجه الخصوص سيظلان داعمين لكل ما يخدم ثوابت الدولة المصرية ويدعم مكانتها الدولية، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.