مفيدة شيحة: «الدحيح» أبهر الجميع في احتفالية «وطن السلام»

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة، عن إعجابها الكبير بفقرة أحمد الغندور الشهير بـ«الدحيح» خلال احتفالية «مصر وطن السلام» التي أقيمت مساء السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» على قناة النهار وان، إلى أن «الدحيح» قدم أداءً مميزًا تميز بالبساطة والعلم، قائلة: «هو شخص مثقف وبيذاكر، وطريقته في الحكي والأداء جذابة وسلسة تصل إلى الجميع بسهولة».

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن فقرة الدحيح حول خط بارليف كانت من أبرز محطات الحفل، إذ دمج فيها المعلومات التاريخية بالأسلوب العصري الممتع.

كما نوهت الإعلامية مفيدة شيحة، بأن الحفل شهد استقبالًا حافلًا للفنان محمد سلام، مشيدة بحضوره وتنوع فقرات الاحتفال التي شارك فيها عدد كبير من الفنانين والمطربين الذين أبدعوا في تقديم صورة راقية للفن المصري.