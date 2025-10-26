قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: توفير 80 ألف فرصة عمل بـ130 مصنع قائم و120 تحت الإنشاء
يشمل صفقة تيك توك.. وزير الخزانة الأمريكي: التجهيز لاتفاق تجاري كبير مع الصين
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

محمد عبد الحميد: العمران الأخضر يدعم مسار التنمية المستدامة في مصر

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

أشاد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، بإطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، لتحقيق مفهوم متكامل لجودة الحياة في المدن المصرية.

وأكد المهندس محمد عبد الحميد في تصريحات له اليوم، أن هذه الوثيقة تمثل استثمارًا طويل الأمد في المستقبل الاقتصادي لمصر، إذ تسهم في ترشيد استهلاك الموارد، وخفض تكاليف التشغيل والبنية التحتية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة النظيفة والمباني الخضراء والنقل المستدام.

وأوضح أن تبني سياسات عمرانية خضراء يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل الاتجاه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر كمحرك رئيسي للنمو، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدعم كذلك خطط التحول نحو مدن ذكية وصديقة للبيئة بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار رئيس لجنة الاستثمار إلى أن تطبيق مبادئ العمران المستدام لا يقتصر على الجوانب البيئية فقط، بل يمتد ليشمل تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعات الوطنية المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي وعلى حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

حزب المؤتمر الاستراتيجية الوطنية للعمران الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد عبد الحميد

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه ختام يوم الأحد

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط

التخطيط تشارك في فعاليات برنامج إطلاق المسح الصحي للأسرة المصرية

عاطف عبد اللطيف

مسافرون للسياحة: المتحف المصري الكبير شعاع حضاري جديد من أرض مصر للعالم

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

