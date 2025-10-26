رئيس الوزراء: بدون الاستثمارات التي تقوم بها الدولة لما تحققت معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن شبكة القطارات المتطورة تربط الموانئ ببعضها، ومنها شبكة القطار الكهربائي من مناطق السخنة ومطروح وحدودنا الشرقية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي على هامش تفقده افتتاجه عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، أنه نعمل عل خلق فرص العمل ونمو الإقتصاد، مؤكدا انه بدون الإستثمارات التي تقوم بها الدولة، لما تحققت معدلات النمو الاقتصادي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لم تنسى البعد الإجتماعي وتهتم بالصحة والتعليم، مؤكدا أنه من أجل نمو موارد الدولة لا بد من القيام بالمشروعات وزيادة حركة الإنتاج والنمو الإقتصادي.

وأشا مصطفى مدبولي إلى أن أنه لدينا حرص على التواجد في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس كل فترة من أجل إفتتاح المشروعات الإقتصادية