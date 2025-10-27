طريقة عمل رول الجلاش بحشوة البطاطس بالجبنة.. بأسهل الخطوات

قدم الشيف عماد الخشت، مقدم برنامج “جدو” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل رول الجلاش بحشوة البطاطس بالجبنة، فهو من الأكلات اللذية والاقتصادية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير رول الجلاش بحشوة البطاطس بالجبنة



● جلاش

● بطاطس مهروسة

● جبنة فيتا

● ثوم مفروم

● هريسة

● ملح وفلفل

● كمون

● بهارات

● سمنة

● بيضة

● لبن للوجه

طريقة تحضير رول الجلاش بحشوة البطاطس بالجبنة



تخلط البطاطس مع الهريسة ثم يضاف الخضرة والفلفل الألوان

يضاف كل البهارات والملح والفلفل والهريسة ويقلب المزيج جيدا

توضع كمية البطاطس في كيس حلواني ثم يحشى الجلاش ويلف على شكل رول

يرص في صينية فرن ثم يدهن بالسمنة ويوضع خليط البيض واللبن

تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.