بن غفير: منع نتنياهو من أداء مهامه وإخضاعه للمحاكمة

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن منع نتنياهو من أداء مهامه وسط تحديات أمنية وسياسية وإخضاعه للمحاكمة 4 أيام أسبوعيا يعد هجوما على إسرائيل.

وأعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام إسرائيلي، إصابة 12 جنديا في حادث طريق على حدود قطاع غزة.

وذكرت القناة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات في مخيم الأمعري بمدينة البيرة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي خلال اقتحامها مخيم الأمعري في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

جاء ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة البيرة بالضفة الغربية.