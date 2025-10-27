القومي لعلوم البحار: نقص التغذية يعد أحد أهم أسباب انقراض الأسماك

قال الدكتور أحمد رضوان، أستاذ علوم البحار الفيزيائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، إن البحر الأحمر يمثل بيئة متفردة لا مثيل لها في العالم، مضيفًا أن هناك أربعة أنواع من الزواحف توجد فقط في هذه البيئة البحرية الخاصة.

المشكلات التي تواجه الكائنات البحرية

وأوضح أحمد رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشكلات التي تواجه الكائنات البحرية في البحر الأحمر تنتج عن ضغوط متعددة، أبرزها مشاكل التغذية، وغياب مناطق مناسبة للتغذية، بالإضافة إلى الصيد الجائر، مشيرًا إلى أن عدد الكائنات البحرية محدود ويستلزم منع الصيد للحفاظ عليها.

وأشار أحمد رضوان، إلى أن شعبة المصائد تتابع تطبيق إجراءات تمنع صيد بعض أنواع الأسماك، مؤكدًا أن التغيرات المناخية تمثل ضغطًا إضافيًا على الأسماك، وتعد من أبرز عوامل انقراضها، مضيفًا أن تفرد البحر الأحمر يكمن في تركيزه البيئي، إذ لا يوجد تباين بينه وبين البحار الأخرى، مشددًا على أن نقص التغذية يعد أحد أهم أسباب انقراض الأسماك.

وشدد أحمد رضوان، على ضرورة وضع خطة شاملة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، سواء من خلال تحسين التغذية أو حماية بيئتها الطبيعية.