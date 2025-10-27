حاكم بيلجورود الروسية: قتيل و23 مصابا في هجمات بمسيرات أوكرانية على المقاطعة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "حاكم بيلجورود الروسية" بسقوط قتيل و23 مصابا في هجمات بمسيرات أوكرانية على المقاطعة.

كما قالت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال الليل لهجمات متكررة استهدفت العاصمة موسكو، مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات المدينة الأربعة، حسبما أفادت "رويترز".

وأوضح سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، على تطبيق "تيليجرام"، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة خلال 5 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو أمس الأحد.

وذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية "روسافياتسيا" أن مطار دوموديدوفو الدولي ومطار جوكوفسكي الأصغر أُغلقا لضمان سلامة الطيران.

ولم ترد أي معلومات عن الأضرار المحتملة، ونادرًا ما تكشف روسيا عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الضربات الأوكرانية داخل أراضيها، إلا إذا كانت متعلقة بأهداف مدنية.

كما لم تصدر أوكرانيا أي تعليق حتى الآن، وذكرت كييف أن هجماتها تهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية التي تستخدمها روسيا في إدارة حربها في أوكرانيا.