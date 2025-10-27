قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ناقد يرصد أسباب تراجع أداء منتخب الشباب خلال بطولة كأس العالم.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الناقد الرياضي إسلام محمد، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لا يترك صغيرة أو كبيرة إلا ويتابعها بنفسه، خاصة في الفترات الصعبة التي تمر بها الرياضة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوزير أشرف صبحي يتحرك بسرعة في مواجهة أي أحداث سلبية، مشددًا على أن الكرة المصرية تستحق الأفضل، قائلًا: «إحنا أقدم اتحاد قاري في إفريقيا، ومن الطبيعي أن نرى تطورًا وتطويرًا في المرحلة المقبلة».

وتابع أن المقارنة بين المنتخب المصري ونظيره المغربي في الفئات السنية تُظهر الفارق الكبير في العمل الإداري والفني، مضيفًا: «منتخب المغرب للشباب حصل على كأس العالم، بينما منتخبنا خرج بسبب إنذار إداري، وده أمر مؤسف للغاية».

وأوضح أن المشكلة في مصر لا تكمن في خامات اللاعبين، بل في غياب الكوادر الإدارية والفنية القادرة على تطويرهم، قائلًا: «لدينا لاعبين مميزين، لكننا نفتقد من يستطيع إخراج أفضل ما فيهم».

وانتقد استمرار نفس الأشخاص في المناصب رغم الإخفاقات المتكررة، مضيفًا: «نرى نفس الكوادر تفشل في مواقعها، ثم تعود في مواقع جديدة دون أي محاسبة أو تغيير».


 

وزير الشباب والرياضة الرياضة المصرية الكرة المصرية المنتخب المصري اللاعبين

