الصحة : توزيع التمريض بما يتناسب مع تقديم الخدمات الطبية

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ليلية مفاجئة بمستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية ، تنفيذا  لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل ميدانيًا والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

استهل الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير جولته المفاجئة بتفقد  أقسام  (الاستقبال والطوارئ والأشعة والرعاية المركزة والأقسام الداخلية والمعمل  وبنك الدم)، وتبين  خلال الزيارة تواجد الأطباء والفريق الطبي وانتظام العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة، كما تفقد رعاية الطوارئ ومتابعة الحالات. 

تعطل جهازي الأشعة المقطعية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير لاحظ تعطل جهازي الأشعة المقطعية ووجه بسرعة إصلاح جهاز أشعة خلال هذا الأسبوع، واطمئن على توافر  كافة فصائل الدم والبلازما بكميات مناسبة، وكذلك  مستلزمات التشغيل، وتأكد من توافر كافة فحوصات المعامل. 

وتابع نائب الوزير جولته للمستشفى بتفقد  الأقسام الداخلية ومتابعة الحالات المرضية، واستمع للمرضى ومدي رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، وشدد على الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى بالرعاية المركزة،  ووجه  بتثبيت عمل التمريض في الأماكن الحرجة مثل الرعاية المركزة للمتابعة الجيدة للحالات، كما راجع عدد غرف العمليات ومعدلات التشغيل للعمليات. 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن نائب الوزير لاحظ وجود عجز بالتمريض بالمستشفى، ووجه  مديرة ادارة التمريض بالمديرية لمراجعة توزيع التمريض ومعدلات التشغيل بما يتناسب مع تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، وأوصى بسرعة إزالة الكهنة وإصلاح الأجهزة المعطلة على الفور. 

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير  تصادف خلال جولته بالمستشفى  ببعض شكاوى المواطنين وعلى الفور تواصل  مع مدير المديرية للعمل على حل تلك الشكاوى، مشددا على المتابعة المستمرة لنظافة المستشفى ومراجعة التعاقد مع شركة النظافة، كما وجه  أمن المستشفى بتنظيم دخول المرضى والمرافقين منعا للتكدس. 

واختتم  الدكتور عمرو قنديل زيارته للمستشفى بتوجيه الشكر  لمدير المستشفى والطاقم الطبي، وأكد حرص الوزارة على تيسير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتواصل مع المواطنين وتذليل الصعاب لهم والإستماع إلى آرائهم وتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.

