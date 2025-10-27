قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب الشيوخ: اللجان النوعية قلب العمل البرلماني النابض

ماجدة بدوى

قال المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ، عن إن انتهاء تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل البرلماني الجاد، تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.

وأكد رشاد في تصريحات صحفيه له اليوم، ثقته في قدرة أعضاء مجلس الشيوخ على بذل أقصى الجهود لإنجاح دور الانعقاد الحالي، بما يثري الغرفة التشريعية الثانية ويسهم في تحقيق آمال وطموحات الجمهورية الجديدة، وهو ما نسعى لتحقيقه في حزب حماة الوطن واضعين نصب أعينهم خدمة الوطن والمواطن.

أهمية اللجان النوعية التي تعد "القلب النابض" للعمل البرلماني

وأكد المهندس عمرو رشاد أن هناك تواصل مستمر وتنسيق دائم مع الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، تحت قيادة النائب مصطفى شوكت الذي يمثل نموذجًا مشرفًا للقيادة البرلمانية الواعية التي تجمع بين العلم والخبرة والكفاءة والإخلاص، بما يعزز العمل الجاد والمثمر في كافة المجالات لخدمة الوطن والمواطنين.


وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية اللجان النوعية التي تعد "القلب النابض" للعمل البرلماني، إذ تُجرى داخلها الدراسات المتأنية لمشروعات القوانين والتشريعات قبل عرضها على الجلسات العامة.

وأوضح أن تشكيل اللجان النوعية يعد خطوة أساسية لانطلاق الدور التشريعي والرقابي للمجلس، حيث تضطلع كل لجنة بدراسة الموضوعات والقوانين المحالة إليها، وإعداد تقاريرها لعرضها على الجلسة العامة، بما يعزز الدور التشريعي لمجلس الشيوخ في دعم مسيرة التنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.

الجمهورية الجديدة التشريعي الثاني تشكيل اللجان النوعية

