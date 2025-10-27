لقاء كهنة إيبارشية منفلوط وزوجاتهم بحضور الأنبا ثاوفيلس

صلى نيافة الانبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط، ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، القداس الإلهي بدير الآباء البطاركة بقرية العزية التابعة للإيبارشية، وعقب انتهائه التقى نيافته بالآباء مجمع كهنة الإيبارشية وزوجاتهم.

وألقى نيافته كلمة بعنوان "أشكرك أيها الأب"، حيث أشار نيافته إلى عمل الله ومحبته في زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لايبارشية منفلوط، و فرحة قداسته بالأطفال الصغار واشتراكهم في الصلوات والقراءات والمردات، وأوضح نيافته أهمية دور الآباء الكهنة والخدام ومدارس الأحد في العمل والاهتمام بالأطفال في جميع مراحل التعليم.

في سياق رعوي متصل، توجه نيافته بعد انتهاء اجتماع الآباء الكهنة وزوجاتهم لتفقد كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالعزية (تحت الإنشاء)، وصلى بها صلاة الشكر ورفع البخور، وشاركه عدد من الآباء الكهنة والرهبان.