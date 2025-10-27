السيطرة على حريق في عقار سكنى بأسوان .. صور

تمكنت جهود رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع داخل عقار سكنى مكون من 4 طوابق بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان نتيجة اشتعال النيران داخل مخبز لصناعة الفطائر بالطابق الأرض مما أدى إلى امتداد النيران إلى واجهة شقة بالطابق الأول علوى والتهمت بعض محتويات غرفة بها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغاً يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من إخماد ألسنة اللهب ومحاصرة النيران قبل امتدادها لبقية الطوابق.

وأسفر الحريق عن إصابة رجل مسن باختناق نتيجة الدخان ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تواصل الأجهزة المختصة حصر الخسائر المادية، وتم إخطار مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين من الحادث.