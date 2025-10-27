مستقبل وطن يستعد بقوة لانتخابات النواب.. الحزب يعقد سلسة مؤتمرات لدعم مرشحيه

على مدار أربعة أيام متتالية، عقد حزب مستقبل وطن سلسة من المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية منذ انطلاق الدعاية لـ انتخابات مجلس النواب 2025 يوم الخميس الماضي وحتى أمس الأحد.

وتستمر اللقاءات حتى آخر الصمت الانتخابي الذي يبدأ في 6 نوفمبر المقبل (المرحلة الأولى).

وجاءت سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي عقدها حزب مستقبل وطن في إطار دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب، إلى جانب دعم القائمة الوطنية من أجل مصر.

شهدت جميع اللقاءات حضورًا جماهيريًا واسعًا من أعضاء الحزب والمواطنين، حيث أكد المشاركون على أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لكل مواطن مصري

كما تناولت كلمات قيادات الحزب خلال الفعاليات أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في دعم مسيرة التنمية والبناء، مشيرين إلى أن الحزب يسعى من خلال مرشحيه إلى تمثيل المواطنين بصورة تعكس تطلعاتهم وتدعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح.

وأكد مستقبل وطن، أنه مستمر في تنظيم هذه اللقاءات على مدار الأيام المقبلة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.

بدوره.. أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الحزب يعتمد على معايير واضحة وثابتة في اختيار مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، موضحًا أن تلك المعايير تستند إلى الكفاءة والانتماء والعمل الميداني، وليس إلى الأهواء أو المجاملات.

وأشار خلال كلمته بالاجتماع التنظيمي الأول للحزب استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025، إلى أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم، مع الحفاظ على الكوادر التنظيمية ذات الخبرة للاستفادة من تجاربها في إدارة العمل السياسي والتنظيمي، مؤكدًا أن الحزب يحترم الدولة وقيادتها، ويعمل في إطار مؤسسي منضبط يهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وأضاف عبد الجواد، أن حالة التنظيم والانضباط التي يشهدها الحزب حاليًا هي ثمرة جهود قياداته المركزية والتنظيمية التي آثرت إفساح المجال أمام الكوادر الجديدة والشابة، بما يعكس روح المسؤولية والوعي بأهمية تجديد الدماء داخل الحزب.

ووجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على جهودها الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقف مصر في القمة المصرية الأوروبية بشرم الشيخ عكس دورها التاريخي والثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندة حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

وأكد عبد الجواد أن مصر تخوض في الوقت الراهن معركة وعي حقيقية تستلزم من الجميع الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع.

وشدد على أن حزب مستقبل وطن يقف على قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، دعمًا لاستقرار الوطن وصونًا لمكتسباته، مضيفًا أن الحفاظ على وحدة الصف يمثل أولوية قصوى للحزب خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن الهدف الأسمى للحزب ليس فقط تحقيق أغلبية داخل المجالس النيابية، بل تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي، مؤكدًا أن الحزب يدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة، ويعمل على مواجهتها بالوعي والعمل الجاد لا بالشعارات.

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع التنظيمي الأول للحزب استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025، أن حزب مستقبل وطن سيُكتب له أنه تنازل عن بعض حقوقه السياسية في سبيل استقرار الدولة المصرية، موضحًا أن المشهد الحزبي الراهن يتطلب تعددية حزبية حقيقية تعبّر عن الإرادة الوطنية وتدعم بناء دولة قوية حديثة.

وأكد عبد الجواد أن الحزب يعتز بكل كوادره التي لم تُختر في قوائم الترشيحات، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا يمارسون دورهم التنظيمي داخل الحزب بإخلاص وانتماء، إيمانًا بأن العمل الحزبي لا يرتبط بالمناصب، بل بالعطاء المستمر وخدمة الوطن.

من جانبه.. أكد نادر الداجن، أمين ريادة الأعمال المركزية بـ حزب مستقبل وطن، أن اللقاء التنظيمي الحاشد الذي نظمه الحزب مؤخرًا، شهد حضورًا نوعيًا ومميزًا يعكس مدى جاهزية الحزب لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بروح جماعية ورؤية واضحة.

وأوضح "الداجن"، أن اللقاء شكّل منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق بين الكفاءات والقيادات على مستوى الجمهورية، في إطار سعي الحزب لتوحيد الجهود خلف أهدافه الوطنية في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، تحت قيادة سياسية حكيمة.

وأشاد الداجن، بالدور الذي تقوم به الأمانة المركزية وهيئة مكتب التنظيم بالحزب، وعلى رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، في تعزيز الانضباط التنظيمي والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وأضاف أن "مستقبل وطن" يضع في مقدمة أولوياته العمل الميداني الجاد، والمصداقية مع المواطنين، والانخراط الفعال في قضايا الشارع، باعتبارها أدوات رئيسية لكسب ثقة المواطن وتحقيق مشاركة انتخابية واعية وواسعة في انتخابات مجلس النواب 2025.