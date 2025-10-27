وزير الخارجية الصيني: ترامب وشي جين بينج يحترمان بعضهما

أكد وزير الخارجية الصيني، أنه يامل أن تعمل الصين والولايات المتحدة على التحضير لقمة ترامب وشي جين بينج، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقال وزير الخارجية الصيني، إن ترامب وشي جين بينج يحترمان بعضهما.

وأضاف وزير الخارجية الصيني: “نتطلع إلى أن تخرج قمة شي وترامب بنتائج إيجابية”.

وفي وقت سابق، صرحت مستشارة الأمن الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم "الاثنين" بأنها لا تعتقد أن هناك فرصة لاجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأوضحت أوه هيون جو، نائبة مدير الأمن القومي في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، للصحفيين أنها لا تملك معلومات محددة، على الرغم من التكهنات في وسائل الإعلام، حول اجتماع بين الرئيسيين أثناء زيارة ترامب لآسيا.