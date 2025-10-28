قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري
سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-10-2025
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد أطيب الكلمات من سنة النبي
إيهاب الكومي يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025
حليب بلا أبقار.. الزراعة الخلوية ثورة فى صناعة الألبان
دعاء النبي بعد التشهد الأخير.. ردد ليحفظك من 4 فتن
صاروخ بوريفيستنيك يشعل التوتر بين موسكو وواشنطن| روسيا تؤكد استقلالها العسكري.. وترامب يدعو بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
خالد الغندور: أزمة بين مجدي عبدالعاطي ولاعبي مودرن سبورت بعد الخسارة أمام المقاولون العرب
عبدالسلام هنية: علاقة نادي الزمالك بالقضية الفلسطينية تاريخية
فرج عامر: سيتم فتح تحقيق في واقعة حسام أشرف وبابا بادجي
محافظات

إطلاق مبادرتي مستورة وفاتحة خير لتمويل المشروعات متناهية الصغر لأهالي دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط

اعلن  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أن بنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ووحدة السكان بالمحافظة سيتم  إطلاق مبادرتي "مستورة" و"فاتحة خير" لتمويل المشروعات متناهية الصغر ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق التمكين الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بحضور الأستاذ أحمد خليل مدير فرع قطاع التسويق ببنك ناصر الاجتماعي "الفرع الرئيسي بالقاهرة"، والدكتور محمد سعد مدير منطقة القناة وسيناء، و جلال أحمد حافظ مدير فرع بنك ناصر بدمياط، و إبراهيم عزوز العضو الفني بالإدارة، و شيرين عكاشة مسئول وحدة السكان بالمحافظة، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المشترك لتمويل المشروعات متناهية الصغر ودعم رواد الأعمال من أبناء المحافظة.

وخلال الاجتماع، أعلن ممثلو بنك ناصر الاجتماعي عن إطلاق مبادرة "مستورة" بالمحافظة ، و المخصصة لدعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا، من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بدون فوائد، وبقيمة تصل إلى ٥٠ ألف جنيه، تُسدد بأقساط ميسرة لمدة تتراوح بين عام إلى عامين، وتشمل المشروعات مجالات الإنتاج الحيواني والتجاري والصناعي والخدمي والمنزلي.

كما تم الإعلان عن مبادرة "فاتحة خير"، والتي تستهدف الشباب من الجنسين، بتمويل يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه، تُسدد بأقساط شهرية خلال فترة تتراوح بين عام إلى عامين، لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج. وللاستفسار وارسال البيانات يتم التواصل على رقم الواتس : ٠١٥٥٦٦٨١١١١

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات التنموية والمشروعات الصغيرة التي تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للفئات المستهدفة، مشيدةً بجهود بنك ناصر الاجتماعي في تبني برامج التمويل الميسر التي تخدم المرأة والشباب وتدعم التمكين الاقتصادي.

