حبس 6 أشخاص قاموا بأعمال حفر وتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (6 أشخاص – مقيمون بمحافظة الجيزة) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.