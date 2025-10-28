قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر
حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة
سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
لأول مرة.. حازم إمام يكشف أسباب رحيله عن جهاز يانيك فيريرا بالزمالك
خالد الغندور يهاجم تسريب تقارير الحكام: منظومة غير أمينة
سوء تفاهم كاد يتحول إلى كارثة| هل أطلقت الشرطة الألمانية الرصاص على قوات جيشها؟.. فضيحة خلال مناورة عسكرية
زيلينسكي يهدد بتوسيع أوكرانيا لهجمات الطائرات المسيّرة على روسيا
تامر عبد الحميد: محمد السيد لم يقدم أي مردود يستحق هذه الضجة
حوادث

حبس 6 أشخاص قاموا بأعمال حفر وتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة

التنقيب غير المشروع عن الآثار
التنقيب غير المشروع عن الآثار
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (6 أشخاص – مقيمون بمحافظة الجيزة) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

