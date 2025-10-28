قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من “الغيط” إلى “التيك توك”| “البامية” تقود الحاجة نبيلة إلى الشهرة.. وسر الهجوم على صاحبة أغنية “هات إيديك”
أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
المتحف المصري الكبير.. حلم استمر 15 عامًا يتحول إلى واقع
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
ايشو عبر إنستجرام مع بيزيرا و أحمد شريف.. شاهد

باسنتي ناجي

شارك أحمد ايشو، نجم الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر ايشو في الصور مع خوان بيزيرا و اللاعب أحمد شريف.

 

 

مصدر داخل الزمالك يحسم الجدل حول استقالة حسين لبيب من منصبه:

نفى مصدر مسئول داخل نادي الزمالك ما تردد مؤخرًا بشأن استقالة حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن لبيب يواصل عمله بشكل طبيعي دون أي نية لتقديم استقالته.

مصدر داخل الزمالك يحسم الجدل حول استقالة حسين لبيب من منصبه

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الأنباء المنتشرة مجرد شائعات هدفها إثارة البلبلة داخل القلعة البيضاء في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهة قوية في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

في سياق متصل، أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خطابات رسمية إلى الأندية الأربعة المشاركة في السوبر المصري وهي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا، لإبلاغهم بأسماء اللاعبين الموقوفين عن المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.

وتضمنت قائمة الإيقافات لاعبًا واحدًا فقط من الزمالك هو نبيل عماد "دونجا"، الذي تم إيقافه لمدة أربع مباريات بناءً على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في النسخة الماضية من السوبر.

في المقابل، أكد نادي الزمالك أن موقف دونجا قانوني وسليم، وأنه سيكون ضمن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل استخراج التأشيرة الخاصة باللاعب للسفر مع البعثة إلى الإمارات.

ايشو خوان أحمد شريف

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

يحيى الفخراني

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم يحيى الفخراني على المسرح القومي

سالي عبد السلام

غرق منزل الإعلامية سالي عبد السلام.. تفاصيل

مامون الشناوي وأم كلثوم

فى ذكراه.. مأمون الشناوي صانع النجوم من أم كلثوم لعدوية

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

