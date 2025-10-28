قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الفيوم: شاشات عملاقة لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

 أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، عن قيام المحافظة بتجهيز شاشات عرض عملاقة بعدد من الميادين والمناطق الحيوية بمختلف مراكز المحافظة، لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، يوم السبت المقبل الموافق أول نوفمبر، وذلك ضمن حرص المحافظة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث الثقافي الكبير.


وأوضح الأنصاري في بيان اليوم  أنه سيتم تركيب شاشات العرض بعدد من المواقع الحيوية بالمراكز، تشمل ميدان المسلة، وميدان الشبان المسلمين، بمدينة الفيوم، وميدان المحطة أمام مكتب بريد أبشواي، وميدان مدخل قرية شكشوك أمام كافيتيريا "الإليزيه" بمركز أبشواي، وفي مركز إطسا شارع مركز شباب دفنو المتفرع من ميدان السوداني، وميدان مبارك بمدينة سنورس.


وتشمل هذه المناطق، ميدان الساعة بشارع 23 يوليو، وميدان أبو شقرة أمام مجلس المدينة، بمركز طامية، وفي مركز يوسف الصديق عند مفارق تونس بمنطقة الحوت، وكذلك بقرية الشواشنة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن هذا الإجراء يهدف لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستمتاع بمتابعة هذا الحدث العالمي، الذي يعد أحد أبرز المشروعات الحضارية والثقافية في تاريخ مصر الحديث، وإشراك أهالي الفيوم في هذه اللحظة التاريخية المميزة التي تسلط الضوء على عظمة الحضارة المصرية، وتبرز جهود الدولة في دعم السياحة والثقافة والتراث.
 

محافظ الفيوم شاشات عرض الميادين افتتاح المتحف المصري الكبير

