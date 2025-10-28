قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
استدرجه لصالة بليارود.. حبس المتهم بالتعدي على صغير دمنهور

ساندي رضا

قررت جهات التحقيق بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، حبس المتهم محمود ح.س، 24 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفل صغير داخل صالة بليارود بقرية الحجناية، على أن يراعى التجديد في المواعيد القانونية.

تفاصيل الواقعة 

وشهدت قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، حيث اعتدى شاب على طفل داخل صالة بلياردو، عقب استدراجه بإعطائه حلوى وعصائر، وتم عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي، وتحرر المحضر رقم 23562 لسنة 2025.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز دمنهور، وبالانتقال والفحص تبين اتهام أسرة صغير عمره 9 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الأزهري، شابا يدعى م. ح، 24 عاما، صاحب صالة بلياردو، بالاعتداء على الطفل  أكثر من مرة.

وبسؤال الطفل وأهليته، قرروا أن المتهم كان يستدرجه عقب خروحه من المعهد الأزهري، ويهدده بسلاح أبيض لاصطحابه عنوة داخل صالة البلياردو، وعقب فعلته يعطيه بعض الحلوى والعصائر، وعلى الفور ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة تفصيليا.

تم عرض المتهم على جهات التحقيق التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وبعرض الطفل على الطبيب الشرعي أثبت وجود آثار اعتداء عليه بالتقرير الطبي.

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

جانب من اللقاء

الحجر الزراعي: جهود لتطوير المنظومة التصديرية المصرية

أرشيفية

تعكس ثقة العالم .. طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية

أرشيفية

الأرصاد: طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

