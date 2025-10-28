استدرجه لصالة بليارود.. حبس المتهم بالتعدي على صغير دمنهور

قررت جهات التحقيق بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، حبس المتهم محمود ح.س، 24 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفل صغير داخل صالة بليارود بقرية الحجناية، على أن يراعى التجديد في المواعيد القانونية.

تفاصيل الواقعة

وشهدت قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، حيث اعتدى شاب على طفل داخل صالة بلياردو، عقب استدراجه بإعطائه حلوى وعصائر، وتم عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي، وتحرر المحضر رقم 23562 لسنة 2025.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز دمنهور، وبالانتقال والفحص تبين اتهام أسرة صغير عمره 9 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الأزهري، شابا يدعى م. ح، 24 عاما، صاحب صالة بلياردو، بالاعتداء على الطفل أكثر من مرة.

وبسؤال الطفل وأهليته، قرروا أن المتهم كان يستدرجه عقب خروحه من المعهد الأزهري، ويهدده بسلاح أبيض لاصطحابه عنوة داخل صالة البلياردو، وعقب فعلته يعطيه بعض الحلوى والعصائر، وعلى الفور ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة تفصيليا.

تم عرض المتهم على جهات التحقيق التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وبعرض الطفل على الطبيب الشرعي أثبت وجود آثار اعتداء عليه بالتقرير الطبي.