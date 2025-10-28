نائب بالشيوخ: نسعى لتحقيق نهضة حقيقية في ملفات المحليات والنقل والتنمية العمرانية

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أن انضمامه إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل تمثل تكليفًا وطنيًا يتطلب العمل الجاد لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، مشيرًا إلى أنه سيعمل من خلال رؤية واضحة لحل كل الإشكاليات التي تواجه القطاعات المرتبطة بعمل اللجنة، والعمل على النهوض بتلك القطاعات.

وقال مدكور في تصريح له: “يسعدني ويشرفني انضمامي إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.. إن هذه المسؤولية الجديدة تحمل في طياتها عبئاً ثقيلاً، وأعدكم أن أضع أمام عيني مصلحة أهالينا”، متسائلاً عن الكثير من الملفات التي تهم المحليات ووسائل النقل، والتي تشغل بال الرأي العام المصري، وبشكل خاص أبناء محافظتي العزيزة.

وأكد النائب أسامة مدكور أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح ومتابعة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتطوير البنية التحتية والنقل العام ودعم جهود الدولة في اللامركزية والإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستكون منصة لمناقشة حلول واقعية للتحديات اليومية التي تواجه المواطنين.

واختتم مدكور قائلاً: “نسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم، وأن نبذل كل جهدنا من أجل تحقيق نهضة حقيقية وقوية لوطننا الغالي”.