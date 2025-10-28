عصام مرعي: محمد السيد لا يستحق هذه الضجة.. وربيع الأفضل لتعويض غياب دونجا في السوبر



علَقَ عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق على الجدل المثار حول محمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد هتافات الجماهير ضده.

وقام جمهور الزمالك بتوجيه هتافات ضد محمد السيد خلال مباراة ديكيداها الصومالي الماضية في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، وذلك بسبب تعنته في ملف تجديد عقده مع الفريق ، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ، كما أن اللاعب أهدر ركلة جزاء وهو ما زاد الأمر سوءاً.

وقال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



محمد السيد لا يستحق هذه الضجة المثارة حوله بشأن تجديد عقده مع الزمالك من عدمه ، ولا أعلم سبب هذا الجدل الكبير ، فاللاعب لا يشارك بصفة مستمرة مع الزمالك ، وكان أحد لاعبي قطاع الناشئين خلال فترة تواجدي ، ولا يستحق كل هذا الضجيج.

وتابع: الزمالك سيتأثر بغياب لاعب الوسط نبيل عماد دونجا خلال مباريات الفريق ببطولة كأس السوبر بالإمارات ، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف الموقعة عليه منذ النسخة الماضية ، وأرى أن أحمد ربيع الأفضل لتعويضه ، ومع جاهزية محمد شحاتة ، سيصبح وسط ملعب الزمالك أفضل.