قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت: الأهلي أنفق 2.36 مليار جنيه على رواتب ومكافآت اللاعبين خلال 5 سنوات
ترامب: سنعيد صناعة السيارات إلى عصرها الذهبي بالولايات المتحدة
ترامب: لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة
هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: شاشات لعرض افتتاح المتحف المصري.. ورفع للإشغالات.. ومشاركة بقمة دبي.. وتدريبات جامعية

المتحف المصرى
المتحف المصرى
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

أسوان.. تركيب شاشات بـ 14موقعا لمشاهدة افتتاح المتحف المصرى الكبير

فقد أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الحدث التاريخى الذي ستشهده مصر فى مطلع الشهر المقبل ، والمتمثل فى الإفتتاح الرسمى للمتحف المصري الكبير ، يمثل علامة فارقة فى مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى يقود نهضة شاملة تمتد لتشمل مختلف القطاعات ، وفى مقدمتها القطاع الثقافى والسياحى .

رفع 500 حالة إشغال ومراجعة تراخيص المحال التجارية بمدينة أسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان، حملة مكبرة على الأسواق بالأحياء المختلفة حيث أسفرت عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال ، ومصادرة المضبوطات المتنوعة ، مع هدم وإزالة 8 أكشاك عشوائية مخالفة كان يدير بعض منها جنسيات غير مصرية ، وذلك فى إطار مواجهة جميع أشكال العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام .


 

جهود متنوعة

استثمارات سياحية وصناعية وزراعية.. محافظ أسوان يعرض الفرص الاستثمارية بلقائه بوفود بقمة مدن آسيا والمحيط الهادي

التقى اللواء دكتور أسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من وفود الدول المشاركة في فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ المنعقدة بمدينة دبى ، والتى تجمع عدداً من قادة المدن والمحافظين وممثلى لمنظمات الدولية لبحث مستقبل التنمية الحضرية المستدامة. 

حيث قام الدكتور إسماعيل كمال بعرض الفرص الإستثمارية التى تذخر بها أسوان ، وخاصة الإستثمارات السياحية والصناعية والزراعية والخدمية فى ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية بإحتياطات هائلة ، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة الكهربائية من محطات التوليد المائية أو المحطات الشمسية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل برنامجها بجامعة أسوان لتعزيز وعي الشباب

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي بجامعة أسوان، وذلك بحضور ومتابعة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، حيث انطلقت الدورة التدريبية وتستمر حتى يوم الخميس القادم.


 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

جريمة الهرم

صاحبه كان عارف .. حبس صديق سفـ.ـاح فيصل وإخلاء سبيل سائق التوك توك

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد عبد العاطى

1500 دولار شهريًا.. اعترافات مثيرة لليوتيوبر محمد عبد العاطي في اتهامه بنشر محتوى خادش

ترشيحاتنا

اوبل كورسا موديل 2026

مواصفات أوبل كورسا 2026 الهاتشباك .. تعرف عليها

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة.. لهذا السبب

سوزوكي سياز موديل 2026

شاهد| سوزوكي سياز 2026 الجديدة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إكس بينج X9 EREV فان عائلية هجينة بمدى 1600 كيلومتر

إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV

طريقة عمل الزلابية المقرمشة .. السر في خطوة واحدة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد