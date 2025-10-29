أخبار أسوان: شاشات لعرض افتتاح المتحف المصري.. ورفع للإشغالات.. ومشاركة بقمة دبي.. وتدريبات جامعية

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

أسوان.. تركيب شاشات بـ 14موقعا لمشاهدة افتتاح المتحف المصرى الكبير

فقد أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الحدث التاريخى الذي ستشهده مصر فى مطلع الشهر المقبل ، والمتمثل فى الإفتتاح الرسمى للمتحف المصري الكبير ، يمثل علامة فارقة فى مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى يقود نهضة شاملة تمتد لتشمل مختلف القطاعات ، وفى مقدمتها القطاع الثقافى والسياحى .

رفع 500 حالة إشغال ومراجعة تراخيص المحال التجارية بمدينة أسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان، حملة مكبرة على الأسواق بالأحياء المختلفة حيث أسفرت عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال ، ومصادرة المضبوطات المتنوعة ، مع هدم وإزالة 8 أكشاك عشوائية مخالفة كان يدير بعض منها جنسيات غير مصرية ، وذلك فى إطار مواجهة جميع أشكال العشوائية والتعديات على حرم الطريق العام .





جهود متنوعة

استثمارات سياحية وصناعية وزراعية.. محافظ أسوان يعرض الفرص الاستثمارية بلقائه بوفود بقمة مدن آسيا والمحيط الهادي

التقى اللواء دكتور أسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من وفود الدول المشاركة في فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ المنعقدة بمدينة دبى ، والتى تجمع عدداً من قادة المدن والمحافظين وممثلى لمنظمات الدولية لبحث مستقبل التنمية الحضرية المستدامة.

حيث قام الدكتور إسماعيل كمال بعرض الفرص الإستثمارية التى تذخر بها أسوان ، وخاصة الإستثمارات السياحية والصناعية والزراعية والخدمية فى ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية بإحتياطات هائلة ، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة الكهربائية من محطات التوليد المائية أو المحطات الشمسية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل برنامجها بجامعة أسوان لتعزيز وعي الشباب

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي بجامعة أسوان، وذلك بحضور ومتابعة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، حيث انطلقت الدورة التدريبية وتستمر حتى يوم الخميس القادم.



