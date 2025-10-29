ندوة توعوية حول مناهضة العنف ضد المرأة بمركز شباب مسارة بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بين مختلف فئات المواطنين، وخاصة الشباب والنشء، لنشر ثقافة التغيير الإيجابي وترسيخ قيم المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

بناء مجتمع واعي ومتماسك يسوده الاحترام والمسؤولية

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مؤكدًا دعمه الكامل لتلك المبادرات وتذليله لجميع العقبات التي قد تواجهها، إيمانًا بدورها الحيوي في بناء مجتمع واعي ومتماسك يسوده الاحترام والمسؤولية.

نشر الوعي المجتمعي وتمكين المرأة

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي، نظمت ندوة تثقيفية بعنوان “العنف ضد المرأة” بمركز شباب مسارة التابع لإدارة شباب ديروط، بمشاركة أكثر من 60 فتاة من عضوات المركز.

وذلك ضمن خطة الأنشطة لشهر أكتوبر، وفي إطار جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، لنشر الوعي المجتمعي وتمكين المرأة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مجتمع يقوم على المساواة والاحترام المتبادل.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الندوة، التي قدمتها المدربة مرثا فارق ممثلة عن المديرية، تناولت أنواع العنف التي قد تتعرض لها المرأة سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي، مع استعراض سبل الحماية القانونية والمجتمعية ودور التوعية في الحد من هذه الممارسات، مؤكدًا أهمية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات الحياة.

وشهدت الفعالية تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من المشاركات، حيث أعربن عن استفادتهن من المعلومات المقدمة وأثنين على الأسلوب التفاعلي الذي اتسمت به الندوة، مؤكدات أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة في توعية الفتيات بحقوقهن وتعزيز ثقافة الرفض للعنف بكل أشكاله.