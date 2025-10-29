قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تخريج أول دفعة من السيدات المعيلات بمركز ريادة المرأة بالمنوفية

جانب من الحفل
جانب من الحفل

تسليم عقود عمل وماكينات خياطة دعماً للتمكين الاقتصادي

شهادات تدريب لـ35 سيدة أتممن بنجاح برامجاً في خياطة المفروشات

احتفلت وزارة العمل بتخريج أول دفعة من السيدات المعيلات بمركز ريادة المرأة المصرية بالباجور بمحافظة المنوفية، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، وبحضور عدد من شركاء التنمية.

شملت الاحتفالية تسليم شهادات تدريب لـ35 سيدة أتممن بنجاح برامجاً في خياطة المفروشات، وإعادة تدوير الملابس، والطباعة على الأواني والمنسوجات، إلى جانب تسليم 7 عقود عمل جديدة بالتعاون مع مصنع طيبة للملابس الجاهزة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بربط التدريب بالتشغيل وتحقيق التشغيل اللائق للمرأة.

وفي لفتة تقديرية، تم تسليم  15 ماكينة خياطة للسيدات المتفوقات لبدء مشروعات صغيرة تضمن لهن دخلاً مستداماً وتحسّن مستوى معيشتهن.

وأكدت د. شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، أن المركز يُعد أول مركز تنموي متكامل للمرأة تُشرف عليه الوزارة، ويهدف إلى تحويل المرأة من متلقية للدعم إلى شريكة فاعلة في التنمية، مشيرةً إلى أن التجربة سيتم تعميمها في محافظات أخرى ضمن رؤية مصر 2030.

وأشاد عماد سعيد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، بجهود الوزارة في دعم وتمكين المرأة الريفية، مؤكدًا متابعة المديرية للمستفيدات لضمان استدامة مشروعاتهن وتحقيق الأثر المجتمعي المطلوب.

من جانبه، ثمّن محمد زيدان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سفراء الخير للتنمية المستدامة، الشراكة مع وزارة العمل، مؤكدًا أنها نموذج ناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكدت إيناس محيي، مدير إدارة المرأة بديوان عام محافظة المنوفية، أن المحافظة تدعم كافة المبادرات التنموية الموجهة لتمكين المرأة الريفية، مشيرةً إلى أن مركز الباجور أصبح نموذجًا يحتذى في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

ويُعد مركز ريادة المرأة المصرية بالباجور ثمرة تعاون بين وزارة العمل ومحافظة المنوفية ومؤسسة سفراء الخير للتنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز قدرات السيدات المعيلات ودمجهن اقتصاديًا من خلال التدريب، والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وزارة العمل التمكين الاقتصادي تمكين المرأة

