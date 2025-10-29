توقيع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي وأبو ظبي الإسلامي للتمويل

أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) –إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر– عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي مع البنك الأهلي المصري، بهدف دعم أنشطة الشركة في مجاليّ التأجير التمويلي والتمويل العقاري.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز دور التمويل الإسلامي كأداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات التنموية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

حضر مراسم التوقيع سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ومحمد يحيي أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري ، وتامر احمد ، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري ورامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وفي تعليق له على توقيع الاتفاقية، قال محمد يحيي أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance):

"تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتوسيع قاعدة التعاون مع البنوك الوطنية الكبرى، بما يسهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. نحن في شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) نعمل على تمكين قطاعيّ التأجير التمويلي والتمويل العقاري من خلال منتجات مرنة تدعم احتياجات السوق وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة."

الإسكان: اتاحة السداد الإلكتروني لعدادات المياه الميكانيكية تعزيز التعاون بين مصر واليونان في توطين الصناعة والتكنولوجيا والطاقة

وأضاف رامي فاروق، رئيس قطاعيّ العمليات والخزانة بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance):

"تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهودنا المستمرة لتطوير أدوات تمويلية متنوعة تتماشى مع احتياجات السوق المصرية وتدعم خطط التوسع في التمويل الإسلامي من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة."

ومن جانبها، صرّحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري:

"يسعدنا هذا التعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، والذي يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور التمويل الإسلامي كأحد ركائز النمو الاقتصادي ودعم المشروعات التي تساهم في تنمية السوق المصري."

كما أكد شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة للبنك الأهلي المصري، قائلاً:

"تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم أدوات التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة في هذا المجال. نحن نؤمن بأهمية الشراكات التي تفتح مجالات جديدة لتلبية احتياجات العملاء وتدعم جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية."

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) الرامية إلى تعزيز الشراكات المصرفية في السوق المصري، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانتها في القطاع المالي المصري.