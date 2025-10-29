قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
مهيب عبد الهادي يوجه نصيحة لـ محمد السيد لاعب الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

توقيع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي وأبو ظبي الإسلامي للتمويل

اتفاقية
اتفاقية
محمد يحيي

أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) –إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر– عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي مع البنك الأهلي المصري، بهدف دعم أنشطة الشركة في مجاليّ التأجير التمويلي والتمويل العقاري.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز دور التمويل الإسلامي كأداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات التنموية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
حضر مراسم التوقيع سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ومحمد يحيي أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري ، وتامر احمد ، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري ورامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وفي تعليق له على توقيع الاتفاقية، قال محمد يحيي أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance):
"تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتوسيع قاعدة التعاون مع البنوك الوطنية الكبرى، بما يسهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. نحن في شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) نعمل على تمكين قطاعيّ التأجير التمويلي والتمويل العقاري من خلال منتجات مرنة تدعم احتياجات السوق وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة."

وأضاف رامي فاروق، رئيس قطاعيّ العمليات والخزانة بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance):
"تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهودنا المستمرة لتطوير أدوات تمويلية متنوعة تتماشى مع احتياجات السوق المصرية وتدعم خطط التوسع في التمويل الإسلامي من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة."

ومن جانبها، صرّحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري:
"يسعدنا هذا التعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، والذي يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور التمويل الإسلامي كأحد ركائز النمو الاقتصادي ودعم المشروعات التي تساهم في تنمية السوق المصري."

كما أكد شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة للبنك الأهلي المصري، قائلاً:
"تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم أدوات التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة في هذا المجال. نحن نؤمن بأهمية الشراكات التي تفتح مجالات جديدة لتلبية احتياجات العملاء وتدعم جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية."

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) الرامية إلى تعزيز الشراكات المصرفية في السوق المصري، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانتها في القطاع المالي المصري.

الاتفاقية التأجير التمويلي التمويل العقاري الشريعة الإسلامية البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

ترشيحاتنا

عملة تذكارية

تفاصيل طرح عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

قطاع الأعمال العام

قطاع الأعمال: التعاون مع الشركات العالمية يعزز نقل التكنولوجيا المتقدمة

قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: التعاون مع الشركات العالمية يعزز نقل التكنولوجيا والمتقدمة

بالصور

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد