سفير مصر باليونان يعلن عن تنظيم احتفالية لمتابعة افتتاح المتحف الكبير

أعلن السفير عمر عامر سفير مصر باليونان عن تنظيم احتفالية لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل في العاصمة اليونانية.



وأضاف سفير مصر باليونان خلال إكسترا نيوز، أنه ستقام الفعالية داخل متحف الأكروبوليس، المتحف الوطني لليونان، لأول مرة، وتشمل الاحتفالية بثاً مباشراً لفعاليات حفل الافتتاح من قلب القاهرة.



وتابع أنه سيتابع الحدث نخبة من كبار الشخصيات السياسية والثقافية والمتخصصين اليونانيين.

وأعرب عن تقديره لتعاون إدارة متحف الأكروبوليس غير المسبوق لاستضافة الفعالية.



وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات المصرية-اليونانية ومكانة الحضارة المصرية لدى اليونان، وأعلن أن اليونان ستشارك على مستوى رفيع في حفل الافتتاح بالقاهرة.





