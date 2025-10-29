قضايا الدولة تطلق مبادرة «روّاد العدالة الرقمية» وتستعد لتكريم المشاركين في الدفعة التأسيسية

في إطار احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها، وانطلاقًا من دورها الريادي في دعم التحول الرقمي وتطوير القدرات القضائية، أطلقت الهيئة، ممثلةً في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، مبادرة "روّاد العدالة الرقمية"، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجهات والهيئات القضائية في مصر، وتهدف إلى تأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، يستعد المركز لتنظيم حفل ختام وتكريم المشاركين في الدفعة التأسيسية من المبادرة، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، في ضيافة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وبحضور لفيف من الوزراء والقيادات القضائية في مصر، وعدد من أساتذة جامعة عين شمس، وعلى رأسهم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور ياسين الشاذلى، عميد كلية الحقوق، إلى جانب نخبة من القضاة والأكاديميين والخبراء في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويُقام الحفل بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الحقوق – جامعة عين شمس (الشريك الأكاديمي للمبادرة والمستضيف للحفل)، ويتضمن جلسة رئيسية بعنوان "التحول الرقمي في منظومة العدالة: الرؤية الوطنية"، تتناول جهود الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية، واستشراف آفاق تطوير العمل القضائي في ضوء التقنيات الحديثة.

وشهدت المبادرة، التي أُطلقت خلال شهر أكتوبر الجاري، مشاركة نحو 400 عضو من الجهات والهيئات القضائية، وتضمنت سلسلة من المحاضرات العلمية والبرامج التطبيقية المتخصصة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في العمل القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات القضائية.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر العربي الأول للقضاء الذي نظمته هيئة قضايا الدولة في مايو الماضي، وضمن خطة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي الهادفة إلى تطوير قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية ومواكبة التحولات الرقمية.

وأكد المركز أن مبادرة "روّاد العدالة الرقمية" مبادرة مستدامة، سيتم تنفيذها بصورة سنوية مع تطوير محتواها وبرامجها التدريبية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات المحلية والدولية بما يعزز تبادل الخبرات ويرسخ ثقافة العدالة الرقمية في مصر.

وشهدت المبادرة تعاونًا موسعًا مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، من أبرزهم:

جامعة عين شمس (الشريك الأكاديمي المحلي والمستضيف للحفل).

جامعة كوين ماري بلندن (الشريك الأكاديمي الدولي).

منظمة اليونسكو (الشريك الاستراتيجي الدولي).

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (الشريك الحكومي).

ويُختتم الحفل بتكريم مشاركى الدفعة التأسيسية من المبادرة، تقديرًا لمشاركتهم وجهودهم في هذه التجربة الرائدة نحو تعزيز العدالة الرقمية ودعم التحول المؤسسي الذكي داخل منظومة القضاء المصري.