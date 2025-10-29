قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وزيرة التضامن ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان القرية التراثية بشرم الشيخ

وزيرة التضامن فى القرية التراثية بشرم الشيخ
وزيرة التضامن فى القرية التراثية بشرم الشيخ
ايمن محمد

​تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، القرية التراثية بمدينة شرم الشيخ، للوقوف على جاهزيتها استعدادًا لافتتاحها الرسمي. وأكد المحافظ أن القرية تمثل إضافة نوعية للبنية السياحية والثقافية بالمدينة، مشيرًا إلى أنها تجسيد لتوجيهات القيادة السياسية بـ "تعظيم الاستفادة من المقومات التراثية والبيئية لسيناء"، معلنًا عن دعم كامل للحرفيين والمشروعات الصغيرة للحفاظ على الهوية السيناوية وتحقيق التنمية المستدامة.


​القرية التراثية، المسندة لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تضم أربع مناطق رئيسية متكاملة الخدمات. تشمل هذه المناطق 10 ورش حرفية متخصصة للمنتجات التراثية واليدوية كالمشغولات البدوية، والنحاسيات، والفخار، بهدف الحفاظ على الحرف التقليدية وتدريب الأجيال الجديدة. كما تضم القرية مكاتب إدارية، مسجدًا، قاعة محاضرات، بالإضافة إلى مسرح مكشوف ومطعم بدوي في منطقة الأنشطة ، ومناطق معارض "ديارنا" لعرض المنتجات الفنية المستوحاة من البيئة السيناوية.
​على هامش الجولة، تفقدت الوزيرة والمحافظ فعاليات معرض "ديارنا للحرف التراثية" الذي يقام لأول مرة بالمحافظة بمشاركة واسعة من المرأة السيناوية ومحافظات أخرى. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرية ستكون مقصدًا ثقافيًا وسياحيًا فريدًا للتعرف على التراث السيناوي، وستعمل على دعم الحرفيين وتوفير فرص عمل مستدامة. مشيرة إلى أن الوزارة تدعم الأسر المنتجة بهدف تنمية مواردها الاقتصادية، وأن معرض "ديارنا" يمثل منفذًا تسويقيًا لتمكين المبدعين من الوصول إلى أسواق جديدة.
​من جانبه، شدد اللواء دكتور خالد مبارك على أن المحافظة تقدم كل الدعم للقرية ولحافظي التراث البدوي، مؤكدًا أن القرية التراثية ستمثل منصة دائمة للزوار والسائحين من مختلف دول العالم، ومركزًا فاعلًا لتسويق المنتجات السيناوية محليًا ودوليًا.
 

جنوب سيناء القرية التراثية شرم الشيخ معرض المشغولات

