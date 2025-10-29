أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة عمل للكوادر الإدارية بوزارتى الخارجية والعدل

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة " ورشة عمل تدريبية موجهة للكوادر الإدارية بــ (وزارتى"الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، العدل" - النيابة العامة- هيئة قضايا الدولة- مجلس الدولة- هيئة النيابة الإدارية- المحاكم الابتدائية) .. تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخطـــطــات إسقــــــاط الدول) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

إستهدفت ورشة العمل عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل - جهود الدولة لإحباط تلك المخططات).

تضمن البرنامج التوعوى للورشة تنظيم زيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بهدف التعرف على أوجه التطوير والتحديث للمنظومة العقابية التى إنتهجتها الوزارة من خلال إستبدال السجون التقليدية بمراكز الإصلاح والتأهيل التى يراعى فيها المعايير الدولية الحديثة .. حيث شملت الزيارة تفقد المركز الطبى والتعرف على الخدمات الطبية والصحية التى تقدم للنزلاء فضلاً عن تفقد أبنية التأهيل والتعليم الفنى وقاعات ممارسات الأنشطة الفنية والثقافية وفصول محو الأمية.

كما شاهد المشاركون الملاعب الرياضية ومبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة ألعاب الأطفال .. وكذلك المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء .. وقد إختتمت فعاليات الزيارة بمشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية لنزلاء ونزيلات مركز الإصلاح والتأهيل.

أعقب ذلك زيارة ميدانية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لإستعراض جهود الوزارة المبذولة تجاه التصدى الحاسم للإتجار فى المواد المخدرة بكافة صورها ورفع الوعى لدى المشاركين بأضرارها وكيفية الوقاية منها.

كما تم تعريف المشاركين بالخدمات المتطورة التى تقدمها الوزارة فى مجالى الأحوال المدنية والمرور من خلال توفير سيارات الخدمة المتنقلة التى تقدم للمواطنين خدماتها المتنوعة .. حيث قام عدد من المشاركين بإستخراج عدد من الإصدارات الإلكترونية المختلفة التى تقدمها الوزارة.

أثمرت المناقشات الثرية التى تناولتها تلك الورش عن الخروج بالعديد من النتائج والتوصيات الهامة.

يأتى ذلك إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على بناء وعى مجتمعى للتصدى للشائعات والأفكار الهدامة وما يحاك من مخططات لإسقاط الدول .