مهندس الديكور محمد عطية يشرف على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية
إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
حوادث

أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة عمل للكوادر الإدارية بوزارتى الخارجية والعدل

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة " ورشة عمل تدريبية موجهة للكوادر الإدارية بــ (وزارتى"الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، العدل" - النيابة العامة- هيئة قضايا الدولة- مجلس الدولة- هيئة النيابة الإدارية- المحاكم الابتدائية) .. تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخطـــطــات إسقــــــاط الدول) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

إستهدفت ورشة العمل عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل - جهود الدولة لإحباط تلك المخططات).

تضمن البرنامج التوعوى للورشة تنظيم زيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بهدف التعرف على أوجه التطوير والتحديث للمنظومة العقابية التى إنتهجتها الوزارة من خلال إستبدال السجون التقليدية بمراكز الإصلاح والتأهيل التى يراعى فيها المعايير الدولية الحديثة .. حيث شملت الزيارة تفقد المركز الطبى والتعرف على الخدمات الطبية والصحية التى تقدم للنزلاء فضلاً عن تفقد أبنية التأهيل والتعليم الفنى وقاعات ممارسات الأنشطة الفنية والثقافية وفصول محو الأمية.

 كما شاهد المشاركون الملاعب الرياضية ومبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة ألعاب الأطفال .. وكذلك المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء .. وقد إختتمت فعاليات الزيارة بمشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية لنزلاء ونزيلات مركز الإصلاح والتأهيل.

أعقب ذلك زيارة ميدانية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لإستعراض جهود الوزارة المبذولة تجاه التصدى الحاسم للإتجار فى المواد المخدرة بكافة صورها ورفع الوعى لدى المشاركين بأضرارها وكيفية الوقاية منها.

كما تم تعريف المشاركين بالخدمات المتطورة التى تقدمها الوزارة فى مجالى الأحوال المدنية والمرور من خلال توفير سيارات الخدمة المتنقلة التى تقدم للمواطنين خدماتها المتنوعة .. حيث قام عدد من المشاركين بإستخراج عدد من الإصدارات الإلكترونية المختلفة التى تقدمها الوزارة.

أثمرت المناقشات الثرية التى تناولتها تلك الورش عن الخروج بالعديد من النتائج والتوصيات الهامة.

يأتى ذلك إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على بناء وعى مجتمعى للتصدى للشائعات والأفكار الهدامة وما يحاك من مخططات لإسقاط الدول .

أكاديمية الشرطة مركز بحوث الشرطة النيابة العامة

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

جانب من الملتقى

الأزهر يحذر من خطر الإلحاد ويدعو لتدريب الشباب على التفكير النقدي

د. خالد الجندي

خالد الجندي: الرضا ثروة المؤمن الحقيقية وليس المال

الاختبارات تتم عبر الفيديو كونفرنس

انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

