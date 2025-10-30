قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025: ثق بأصدقائك المقربين

العقرب
العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

استخدم تركيزك لحل المشكلات الصغيرة وتحدث بحذر. ثق بأصدقائك المقربين للحصول على آراء صادقة. تجنب المخاطر المفاجئة؛ خطط لكل خطوة. ستُحوّل قوتك أفعالك المدروسة إلى نتائج تبني الثقة اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ستكون هناك مشاكل في الإنتاجية، وقد تتطلب بعض المهام منك تطوير معرفتك التقنية، لا تدع غرورك المهني يُعيق أدائك. ابتكر أفكارًا مبتكرة في جلسات الفريق. لا تتوقع أن يكون كل شيء إيجابيًا اليوم، فالأخطاء البسيطة قد تُزعج العملاء، وقد تحتاج أيضًا إلى العمل لساعات إضافية لإنجاز مهام بالغة الأهمية. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 جرّب التنفس أو قضاء وقت هادئ لتخفيف القلق وموازنة المشاعر. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس، مثل النوم المنتظم وممارسة التمارين الخفيفة، ستُحسّن مزاجك وقوتك خلال الأيام القادمة. 

برج العقرب عاطفيا 

إذا كنتَ عازبًا، فكن مهذبًا ودع الآخرين يرون اهتمامك الدائم به. تجنب الغيرة أو المطالبات؛ فالصبر يجلب الاحترام. وعد هادئ أو خطة مشتركة بسيطة تُعزز الثقة، لذا اختر كلمات لطيفة وأفعالًا ثابتة لإظهار حبك، وكن لطيفًا دائمًا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

شارك التحديثات بوضوح مع فريقك ليثق الجميع بخطتك. تجنب التحركات السرية أو التغييرات المفاجئة؛ فالجهد الدؤوب يكسب الاحترام. إذا طُلب منك القيادة، فوافق بخطة بسيطة. تعلم من أي خطأ صغير دون لوم الآخرين. 

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

ماجد المصري

ماجد المصري يعلن مشاركته في موسم رمضان 2026 بهذا المسلسل

مهرجان الأفلام الوثائقية

بحضور السفير الروسي.. الأوبرا المصرية تستقبل ملتقى RT Doc الوثائقي تحت شعار زمن الأبطال

نجوى فؤاد

بعد تدهور حالتها الصحية.. نجوى فؤاد تستعد لجراحة خطيرة بالعمود الفقري

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد