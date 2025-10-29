قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل سيتم غلق الطرق أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
مصدر أمني: لا صحة للمتداول عن إغلاق طرق بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديوهات خاصة وزواج سري.. القصة الكاملة لأزمة رحمة محسن
رسميا .. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء
برلمانية تطالب بتعديل قانون سن الطفل المصري ليتناسب مع طبيعة الجريمة ومستوى الإدراك
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
تحويلات مرورية وطرق بديلة يوم افتتاح المتحف المصري..حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025 من المصرية للاتصالات

عبد الفتاح تركي

فاتورة التليفون الأرضي .. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن بدء تفعيل رابط الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025، والتي تهم ملايين المشتركين في جميع المحافظات، سواء من الأفراد أو المؤسسات، نظرًا لارتباطها بخدمة الإنترنت المنزلي.

وأوضح بيان أن ذلك يأتي في إطار الجدول الربع سنوي الذي تتبعه الشركة لتحصيل الفواتير كل ثلاثة أشهر، حيث يتم إصدار الفاتورة الجديدة في منتصف أكتوبر وتستمر فترة السماح حتى منتصف نوفمبر المقبل.

فاتورة التليفون الأرضي

مواعيد إصدار وسداد فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025

حددت الشركة المصرية للاتصالات مواعيد واضحة لإصدار فاتورة الهاتف الأرضي الخاصة بشهر نوفمبر 2025، وجاءت المواعيد كالآتي:

موعد إصدار الفاتورة: منتصف شهر أكتوبر 2025.

فترة السماح للسداد دون غرامة: حتى 14 نوفمبر 2025.

بدء تطبيق الغرامة وقطع الحرارة مؤقتًا: اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025.

وخلال فترة السماح، يستطيع العملاء سداد الفاتورة دون أي رسوم إضافية، سواء إلكترونيًا أو من خلال منافذ الدفع المعتمدة.
أما بعد انتهاء المهلة، تقوم الشركة أولًا بقطع الحرارة عن الخط وتحويله إلى استقبال فقط، ثم تبدأ في تحصيل الغرامة في حال تأخر السداد مدةً أطول.

فاتورة التليفون الأرضي

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق سهلة لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك لتسهيل الخدمة على المواطنين.
وفيما يلي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الرسمي:

الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط التالي:
https://billing.te.eg/ar-EG

إدخال كود المحافظة في الخانة المخصصة.

كتابة رقم الهاتف الأرضي المكون من 7 أرقام.

الضغط على زر “إظهار الفواتير”.

ستظهر تفاصيل الفاتورة الحالية، بالإضافة إلى الفواتير السابقة غير المسددة إن وجدت.

كما يمكن للمشتركين أيضًا الاتصال برقم خدمة العملاء 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة وأقرب أماكن السداد المتاحة.

فاتورة التليفون الأرضي

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا

تقدم الشركة المصرية للاتصالات العديد من الوسائل الإلكترونية لسداد فاتورة الهاتف الأرضي بسهولة وأمان، دون الحاجة للذهاب إلى فروع الشركة، ومن أبرزها:

من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات الإلكتروني والدفع باستخدام بطاقة “ميزة” أو “فيزا” أو “ماستر كارد”.

عن طريق تطبيق My WE المتاح للتحميل على هواتف أندرويد وiOS.

عبر منافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري، أمان، مصاري، بي، سداد، ممكن، وخدماتي.

من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المشاركة في الخدمة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

أو من خلال منافذ البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

وتتيح الشركة كذلك خاصية الخصم التلقائي من الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية في حال تفعيلها مسبقًا من قِبل العميل.

فاتورة التليفون الأرضي

قيمة الاشتراك الشهري وخدمة الإنترنت الأرضي

تبلغ قيمة الاشتراك الشهري لخدمة التليفون الأرضي الأساسية 20 جنيهًا، ويتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر ضمن الفاتورة الربع سنوية.
وتضاف إليها رسوم المكالمات المحلية والدولية حال الاستخدام، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

ويُذكر أن المصرية للاتصالات تشترط وجود خط أرضي مفعل للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي ADSL، ولذلك يهتم المستخدمون بسداد الفاتورة في مواعيدها لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

الغرامات المقررة على تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي

تُفرض غرامة تأخير السداد بعد انتهاء فترة السماح المحددة في 14 نوفمبر 2025، وتكون بنظام النسبة المئوية من إجمالي الفاتورة أو مبلغًا ثابتًا حسب قيمة الاستهلاك، وذلك على النحو التالي:

غرامة تبدأ من 10 جنيهات كحد أدنى.

أو بنسبة 1.5% من قيمة الاشتراك الشهري عن كل شهر تأخير، بحد أقصى 100 جنيه.

ويتم قطع الحرارة جزئيًا ثم كليًا إذا استمر التأخير لأكثر من شهرين، مع احتساب الغرامات لحين السداد.

فاتورة التليفون الأرضي

خدمات إضافية تقدمها المصرية للاتصالات للعملاء

تتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة خدمات يمكن إضافتها إلى الخط الأرضي مقابل رسوم رمزية شهرية، من بينها:

خدمة إظهار رقم المتصل بقيمة 10 جنيهات شهريًا.

خدمة انتظار المكالمات بقيمة 2 جنيه شهريًا.

خدمة تحويل المكالمات بقيمة 5 جنيهات شهريًا.

خدمة البريد الصوتي وخدمة عدم الإزعاج حسب اختيار العميل.

كما توفر الشركة عروضًا خاصة لعملاء الإنترنت الثابت WE DSL في حال سداد الفاتورة مجمعة (تليفون + إنترنت) إلكترونيًا، تتضمن خصومات أو نقاط مكافآت يمكن استبدالها بخدمات إضافية.

فاتورة التليفون الأرضي

نصائح لتجنب انقطاع الخدمة والغرامة

نصحت الشركة عملاءها بضرورة متابعة الفواتير بصورة دورية لتجنب انقطاع الخدمة، مع الحرص على تفعيل الإشعارات الإلكترونية عبر البريد أو الرسائل القصيرة لتذكير العملاء بموعد السداد.
كما أكدت أن أفضل وسيلة للسداد الآمن والسريع هي الدفع الإلكتروني من خلال موقع الشركة أو تطبيق My WE لتفادي التكدس في الفروع خلال فترة الذروة.

فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025 المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي فاتورة التليفون المنزلي فاتورة التليفون الأرضي WE موعد سداد فاتورة التليفون غرامة التأخير المصرية للاتصالات موقع المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا فاتورة التليفون الربع سنوية

