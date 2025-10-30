قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025.. مبلغًا للادخار

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

شارك خططك مع أصدقائك واقبل دعوة بسيطة. ضع فواتيرك في اعتبارك، ولكن استمتع بالهدايا البسيطة. كن لطيفًا، وتحدث بوضوح، واتبع خطة بسيطة لتحافظ على فرحك اليوم دائمًا

توقعات برج القوس في الحب

 إذا كنت عازبًا، فابتسم وسلّم على الأشخاص الجدد بلطف. تجنب التسرع في الحديث المطول؛ دع الثقة تنمو بالاستمتاع باللحظات البسيطة والودية. كن صادقًا ومنفتحًا ولطيفًا في كل تصرف 

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

كن مستعدًا لشرح خطتك بخطوات واضحة وبسيطة، التغييرات الصغيرة والعملية تُسهّل المهام. قدّم المساعدة قدر الإمكان، واطلب التوجيه عند الحاجة. قائمة أولويات مُرتبة تُساعدك على المضي قدمًا وتُعزز ثقتك بنفسك. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

تجنب الإفراط في تناول الكافيين والشاشات الثقيلة قبل النوم. إذا زاد التوتر، جرب تمارين التنفس أو المشي لمسافة قصيرة مع صديق. العادات اليومية البسيطة تحافظ على لياقة جسمك وهدوء عقلك لتحقيق مكاسب صحية يومية ثابتة وطويلة الأمد.. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

راجع الأوراق النقدية الصغيرة وادخِر مبلغًا للادخار، حتى لو كان ضئيلًا. إذا كنت تخطط لرحلة، فاذكر التكاليف واطلب أسعارًا بسيطة. شارك عائلتك الحديث عن المال بهدوء. خطوات صغيرة لتتبع نفقاتك ستُسهّل خططك وتُبقي قلبك مرتاحًا، دوّن ثلاثة أهداف ووعدًا واحدًا بالادخار.

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ماجد المصري

ماجد المصري يعلن مشاركته في موسم رمضان 2026 بهذا المسلسل

مهرجان الأفلام الوثائقية

بحضور السفير الروسي.. الأوبرا المصرية تستقبل ملتقى RT Doc الوثائقي تحت شعار زمن الأبطال

نجوى فؤاد

بعد تدهور حالتها الصحية.. نجوى فؤاد تستعد لجراحة خطيرة بالعمود الفقري

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

