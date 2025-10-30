قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصاعد قصف الاحتلال على خان يونس... ونتنياهو يتعهد بنزع سلاح "حماس" بدعم أمريكي
مشرّعون أمريكيون يدعون لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبية
الخارجية الأمريكية: لا بد من وقف الدعم المؤجّج للصراع في السودان
ذكريات الزمن الجميل.. نجوى فؤاد تكشف حقيقة زواجها من رشدي أباظة
دعاء جوف الليل للفرج القريب.. كلمات مستجابة تبدّل حالك وترفعك الدرجات
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الكروس أوفر
رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي
قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ريم طامو: ما تحقق في مصر خلال عقد واحد يعادل إنجازات دول أخرى في 30 عاما

ريم طامو صاحبة فكرة العطر بعنبر النيل
ريم طامو صاحبة فكرة العطر بعنبر النيل
محمد البدوي

أكدت ريم طامو صاحبة فكرة العطر بعنبر النيل، على أنّ الشباب المصري اليوم أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا لأهمية المشاركة في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن جيل الشباب بات أكثر تفاعلًا مع القضايا الوطنية والاجتماعية، ويسعى للمساهمة في المبادرات الخيرية والأنشطة العامة التي تخدم المواطنين، وهو ما لم يكن متاحًا بنفس الدرجة في الماضي.

 إنجازات وتطورات

وأضافت في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الشباب المصري لم يعد بمعزل عن قضايا وطنه، بل أصبح يتفاعل مع ما يجري في البلاد من إنجازات وتطورات، مؤكدة أن الجميع يشعر بأن مصر تمر بحالة توسع ونمو شاملة في مختلف المجالات، وأن الشباب يريد أن يكون جزءًا من هذه "الحركة الوطنية الإيجابية" التي تشهدها الدولة.

وأوضحت صاحبة فكرة "عطر عنبر النيل" أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تغيرًا جذريًا في ملامح الحياة داخل مصر، مضيفة أن البلاد مرت بمرحلة "عاصفة" قبل أن تستقر وتبدأ رحلة ازدهار وتطور متسارعة. وأكدت أن من ينظر إلى ما تحقق خلال هذه الفترة يدرك حجم التحول الكبير في البنية التحتية، ومستوى المعيشة، والتنظيم العام الذي وصلت إليه الدولة.

واختتمت ريم طامو تصريحها بالإشارة إلى أن وتيرة الإنجاز في مصر تسير بسرعة لافتة، إذ استطاعت الدولة أن تحقق في عشر سنوات ما قد يستغرق عشرين أو ثلاثين عامًا في دول أخرى، مضيفة: "ما يحدث اليوم في مصر يبعث على الفخر، ويؤكد أن لدينا قيادة واعية وشعبًا قادرًا على البناء والاستمرار في طريق التقدم".
 

