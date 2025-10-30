ريم طامو: ما تحقق في مصر خلال عقد واحد يعادل إنجازات دول أخرى في 30 عاما

أكدت ريم طامو صاحبة فكرة العطر بعنبر النيل، على أنّ الشباب المصري اليوم أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا لأهمية المشاركة في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن جيل الشباب بات أكثر تفاعلًا مع القضايا الوطنية والاجتماعية، ويسعى للمساهمة في المبادرات الخيرية والأنشطة العامة التي تخدم المواطنين، وهو ما لم يكن متاحًا بنفس الدرجة في الماضي.

إنجازات وتطورات

وأضافت في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الشباب المصري لم يعد بمعزل عن قضايا وطنه، بل أصبح يتفاعل مع ما يجري في البلاد من إنجازات وتطورات، مؤكدة أن الجميع يشعر بأن مصر تمر بحالة توسع ونمو شاملة في مختلف المجالات، وأن الشباب يريد أن يكون جزءًا من هذه "الحركة الوطنية الإيجابية" التي تشهدها الدولة.

وأوضحت صاحبة فكرة "عطر عنبر النيل" أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تغيرًا جذريًا في ملامح الحياة داخل مصر، مضيفة أن البلاد مرت بمرحلة "عاصفة" قبل أن تستقر وتبدأ رحلة ازدهار وتطور متسارعة. وأكدت أن من ينظر إلى ما تحقق خلال هذه الفترة يدرك حجم التحول الكبير في البنية التحتية، ومستوى المعيشة، والتنظيم العام الذي وصلت إليه الدولة.

واختتمت ريم طامو تصريحها بالإشارة إلى أن وتيرة الإنجاز في مصر تسير بسرعة لافتة، إذ استطاعت الدولة أن تحقق في عشر سنوات ما قد يستغرق عشرين أو ثلاثين عامًا في دول أخرى، مضيفة: "ما يحدث اليوم في مصر يبعث على الفخر، ويؤكد أن لدينا قيادة واعية وشعبًا قادرًا على البناء والاستمرار في طريق التقدم".

