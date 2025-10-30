إشادة بجهود " سلامة الغذاء" فى تأمين المتحف .. وتساؤلات برلمانية لضمان سلامة صحة المصريين

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بجهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء وحرصها على تكثيف الجهود الرقابية والفنية لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في الأغذية خلال الفعاليات المصاحبة لافتتاح المتحف المصري الكبير ، مؤكدًا دعمه الكامل لتصريحات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، التي أعلن فيها تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، تستهدف تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية في المنشآت الفندقية والسياحية المحيطة بالمتحف والمناطق المجاورة بوجه خاص، وفي مختلف أنحاء الجمهورية بوجه عام.



وأكد " أمين " فى سؤال توجه به للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع تزايد أنظار العالم نحو مصر خلال الحدث التاريخي المرتقب، ما يتطلب أن تكون سلامة الغذاء عنوانًا للثقة الدولية في الدولة المصرية متسائلاً : ما هى آليات التنسيق الميداني بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارات الصحة والسياحة والتموين؟

وكيف يتم تدريب العاملين في المنشآت الفندقية والمطاعم على معايير سلامة الغذاء الدولية؟ وما حجم الحملات الرقابية المفاجئة المقرر تنفيذها خلال فترة الفعاليات وبعدها؟ وهل توجد خطة لتتبع مصادر الأغذية من المورد إلى المستهلك لضمان خلوها من أي ملوثات؟

كما تساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما هى الإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة لمعايير الجودة والسلامة؟ وكيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رصد المخالفات وتحليل العينات بشكل أسرع وأكثر دقة؟ مطالباً بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على مختلف المطاعم والفنادق والمحال الغذائية، مع ضرورة إعلان نتائج هذه الحملات بشفافية أمام الرأي العام، حتى يشعر المواطن بالأمان تجاه ما يتناوله يوميًا.



وطرح النائب أشرف أمين 4 اقتراحات لتعزيز المنظومة الوطنية لسلامة الغذاء وهى :

1 • إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لجميع المنشآت الغذائية الخاضعة للتفتيش.

2 • ربط تراخيص المنشآت السياحية والفندقية بشهادة صلاحية معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

3 • إطلاق حملات توعية إعلامية للمواطنين والعاملين حول السلوكيات الصحية الآمنة في تداول الغذاء.

4 • تشجيع إنشاء مختبرات متنقلة لفحص الأغذية في الفعاليات الكبرى والمناطق السياحية مؤكدًا أن سلامة الغذاء مسئولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الرقابية والمواطنين، حفاظًا على صحة المصريين وصورة مصر أمام العالم.