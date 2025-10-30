السفير الفرنسي يزور مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري بالعريش

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فى نبأ عاجل، عن زيارة السفير الفرنسي مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري بالعريش.

وأكد أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أن مصر بذلت جهود حثيثة لفتح قنوات مع الحانب الأمريكي للتغلب على أي معوقات أو تحديات تقف أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة .

وقال أحمد سيد أحمد في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" مصر تعمل على التواصل مع الشركاء والوسطاء لتذليل العقبات لانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة ".

وأكمل أحمد سيد أحمد :" مصر تسعى لحشد الدعم والتمويل الدولي لإعمار قطاع غزة كما تستهدف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة بدون شروط ".

ولفت :" المرحلة الثانية من اتفاق غزة تشمل البدء في إعمار غزة وتواجد إدارة فلسطينية مستقلة لقطاع غزة وتواجد قوة دولية لحفظ الأمن في غزة ".



وتابع :" مصر لعبت دورا مهما في ترتيب البيت الفلسطيني وتواجد موقف موحد فلسطيني لإنهاء الحرب في غزة واستكمال بنود اتفاق غزة ".